Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,835+0,41%BLNG10,24-0,58%KUZB0,029-3,67%IMOEX2 618,17-0,08%RTSI1 136,69-0,09%RGBI119,11+0,29%RGBITR784,98+0,32%
Главная / Политика /

Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую область

В день старта ПМЭФа над регионом сбили 59 БПЛА
Инна Шульгина
Julia Zyablova / Unsplash
Julia Zyablova / Unsplash

Ранним утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту «Пулково». «Ведомости» собрали, что известно об атаке.

Атака на районы Петербурга и сбитые над Ленобластью БПЛА

По словам Беглова, были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Повреждены несколько объектов, специалисты ликвидируют последствия.

Дрозденко в своем Telegram-канале в 08:20 мск объявил отбой беспилотной опасности и сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА.

В Лужском районе в результате падения обломков четыре частных жилых дома были незначительно повреждены. Предварительно, в других районах области пострадавших и разрушений нет.

Ограничения в «Пулково»

В 02:50 мск Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту «Пулково». В 03:12 мск агентство информировало, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров ограничений на использование воздушного пространства. В 03:38 мск Росавиация объявила о введении полноценных ограничений на работу «Пулково».

По данным пресс-службы аэропорта, вылет 29 рейсов задерживается более чем на два часа. Еще девять рейсов в Санкт-Петербург ушли на запасные аэродромы. В терминале обстановка спокойная.

Усиление безопасности перед ПМЭФ

Беглов в интервью «РИА Новости» заявил, что к проведению ПМЭФа в Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности. По его словам, новые вызовы учтены в полном объеме. Силовые структуры подготовили расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности задействованных в проведении ПМЭФа объектов.

По данным Downdetector, в Санкт-Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. За сутки на сайте было зарегистрировано 2800 жалоб, за час – 234.

Петербургский международный экономический форум в 2026 г. проходит с 3 по 6 июня.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь