Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую область

Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую областьВ день старта ПМЭФа над регионом сбили 59 БПЛА
Ранним утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту «Пулково». «Ведомости» собрали, что известно об атаке.
Атака на районы Петербурга и сбитые над Ленобластью БПЛА
По словам Беглова, были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Повреждены несколько объектов, специалисты ликвидируют последствия.
Дрозденко в своем Telegram-канале в 08:20 мск объявил отбой беспилотной опасности и сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА.
В Лужском районе в результате падения обломков четыре частных жилых дома были незначительно повреждены. Предварительно, в других районах области пострадавших и разрушений нет.
Ограничения в «Пулково»
В 02:50 мск Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту «Пулково». В 03:12 мск агентство информировало, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров ограничений на использование воздушного пространства. В 03:38 мск Росавиация объявила о введении полноценных ограничений на работу «Пулково».
По данным пресс-службы аэропорта, вылет 29 рейсов задерживается более чем на два часа. Еще девять рейсов в Санкт-Петербург ушли на запасные аэродромы. В терминале обстановка спокойная.
Усиление безопасности перед ПМЭФ
Беглов в интервью «РИА Новости» заявил, что к проведению ПМЭФа в Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности. По его словам, новые вызовы учтены в полном объеме. Силовые структуры подготовили расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности задействованных в проведении ПМЭФа объектов.
По данным Downdetector, в Санкт-Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. За сутки на сайте было зарегистрировано 2800 жалоб, за час – 234.
Петербургский международный экономический форум в 2026 г. проходит с 3 по 6 июня.