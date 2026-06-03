Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую область

Ранним утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту «Пулково». «Ведомости» собрали, что известно об атаке.