Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте
Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
При атаках пострадали несколько человек, их точное количество не уточняется. Погибших нет.
Ночью 3 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 354 беспилотника над Россией. Дроны были ликвидированы в том числе над Ленинградской областью. По заявлению главы региона Александра Дрозденко, над Ленобластью сбили 59 БПЛА.
Минобороны РФ в начале мая заявило, что ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию. Тогда воздушно-космические силы РФ обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из шести беспилотников.