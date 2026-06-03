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Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте

Ведомости

Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

При атаках пострадали несколько человек, их точное количество не уточняется. Погибших нет.

Ночью 3 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 354 беспилотника над Россией. Дроны были ликвидированы в том числе над Ленинградской областью. По заявлению главы региона Александра Дрозденко, над Ленобластью сбили 59 БПЛА.

Минобороны РФ в начале мая заявило, что ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию. Тогда воздушно-космические силы РФ обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из шести беспилотников.

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