Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте

Ночью 3 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 354 беспилотника над Россией. Дроны были ликвидированы в том числе над Ленинградской областью. По заявлению главы региона Александра Дрозденко, над Ленобластью сбили 59 БПЛА.