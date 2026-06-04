Зачем губернаторы ездят на ПМЭФ

Зачем губернаторы ездят на ПМЭФЕдиной стратегии публичной активности у глав регионов нет, считают эксперты
Накануне открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернаторы Вологодской области и Санкт-Петербурга Георгий Филимонов и Александр Беглов открыли культурно-туристический центр Вологодчины на Невском проспекте. Как сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства Вологодской области, новое пространство станет круглогодичной площадкой для знакомства жителей и гостей Северной столицы с туристическим, культурным, гастрономическим и событийным потенциалом региона.
«Сердечно благодарю за такую возможность, за то, что наш старший брат – Санкт-Петербург – всегда идет навстречу и оказывает поддержку и мой старший товарищ, даже во многом наставник, Александр Дмитриевич Беглов всегда рядом и откликается на наши просьбы», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В сентябре 2025 г. эксперты «Минченко консалтинга» оценивали вероятность его отставки как высокую (глава Вологодчины тогда попал в красную группу риска), но спустя девять месяцев Филимонов перестал считаться аутсайдером губернаторского корпуса – в июньском рейтинге политической устойчивости глав регионов никто не попал в зону риска.
Еще один медийный губернатор, столкнувшийся в прошлом году с угрозой отставки, – глава Самарской области Вячеслав Федорищев, получивший известность благодаря нестандартным кадровым решениям (увольнял чиновников с использованием ненормативной лексики, упразднял должности своих советников и т. д.) также приехал на ПМЭФ-2026. В своем Telegram-канале он пригласил участников форума на стенд региона и провел встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Стороны обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2026–2030 гг. и мероприятий по социальной газификации (догазификации).
Приезжают на ПМЭФ и главы регионов, присоединенных к России в 2022 г. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что возглавляемая им делегация приехала с конкретной задачей: «показать возможности региона, найти новых партнеров и продвинуть проекты, которые нужны людям, – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, инфраструктуре».
«У Херсонщины большой потенциал. Есть земля, порты, море, солнце, трудолюбивые люди и понятный запрос на развитие. Все это должно работать на регион: давать рабочие места, запускать предприятия, строить жилье, приводить в порядок города и села», – заявил Сальдо.
Санкт-Петербург на ПМЭФ-2026 «представлен столицей морских и беспилотных технологий, городом с передовой промышленностью, развитой социальной сферой и существенными объемами инвестиций», заявил Беглов в Max. В ночь перед открытием форума город и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, было сбито 59 дронов. Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту «Пулково».
На ПМЭФ легче выйти с какими-либо инициативами и стать заметным на федеральном уровне, хотя многое зависит от контекста и от мотивированности СМИ, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но есть более общий вопрос: сейчас время, когда губернаторам нужно обратить на себя внимание, показать свой уникальный опыт, или время скорее не высовываться и не отвлекать федералов своими местными темами? У губернаторов нет общего понимания на этот счет, поэтому есть разные стратегии публичной активности», – сказал эксперт «Ведомостям».
Для губернаторов ПМЭФ – это скорее работа «на полях» и переговоры, подписание соглашений, тусовка, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Также, по его словам, участие в форуме позволяет «обозначить те темы, с которыми ты хочешь ассоциироваться».
В 2025 г., к примеру, ПМЭФ пропускал на тот момент врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Регион в Санкт-Петербурге представлял его заместитель Дмитрий Ионин. Так же будет и в этот раз, сообщало 1 июня издание URA.RU.