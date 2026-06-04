Зачем губернаторы ездят на ПМЭФ

«Сердечно благодарю за такую возможность, за то, что наш старший брат – Санкт-Петербург – всегда идет навстречу и оказывает поддержку и мой старший товарищ, даже во многом наставник, Александр Дмитриевич Беглов всегда рядом и откликается на наши просьбы», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В сентябре 2025 г. эксперты «Минченко консалтинга» оценивали вероятность его отставки как высокую (глава Вологодчины тогда попал в красную группу риска), но спустя девять месяцев Филимонов перестал считаться аутсайдером губернаторского корпуса – в июньском рейтинге политической устойчивости глав регионов никто не попал в зону риска.