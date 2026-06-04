Губернатор запретил подчиненным уезжать из Краснодарского края

Губернатор запретил подчиненным уезжать из Краснодарского краяОграничение действует в том числе в период отпусков и выходных
Руководящему составу администрации Краснодарского края запрещен выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, говорится в сообщении на сайте высшего органа исполнительной власти субъекта. Документ распространяется на заместителей губернатора, региональных министров и руководителей краевых департаментов.
«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», – приводятся в пресс-релизе слова Кондратьева.
Отмечается, что соответствующее решение принято «для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования». Запрет на выезд за пределы региона будет действовать в том числе в период отпусков и нерабочее время за исключением командировок. Руководствоваться распоряжением губернатора рекомендовано также главам городов и районов Кубани.
Сам документ к пресс-релизу не приложен. Последнее размещенное на сайте администрации Краснодарского края распоряжение губернатора датируется 28 мая. Оно посвящено введению режима повышенной готовности на территории субъекта. В нем отмечается, что на территории Кубани возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), источником которой могут являться опасные гидрологические явления.
Распоряжением вводится режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (ТП РСЧС). Отмечается, что ЧС может возникнуть в Краснодаре, Анапе, Абинском, Красноармейском, Крымском, Калининском, Славянском и Темрюкском районах. При необходимости может быть введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил ТП РСЧС края, говорится в распоряжении. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС Кондратьев назначил своего заместителя Дмитрия Маслова.
В качестве правового обоснования запрета кубанским чиновникам выезжать за пределы региона будут ссылаться на указ президента от 19 октября 2022 г. № 757, которым в Краснодарском крае введен средний уровень реагирования, сказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «СБ» Сергей Бадамшин. В соответствии с указом губернаторы реализуют следующие меры: введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями губернатора самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта, уточняется в документе. «Однако напомню: согласно ч. 3. ст. 55 Конституции, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», – добавил Бадамшин.
Право свободного передвижения по территории России гарантировано Конституцией и его ограничение возможно только федеральным законом, говорит юрист Олег Захаров. По его словам, распоряжение Кондратьева может быть успешно обжаловано в суде, «если оно было официально выпущено, а не просто озвучено губернатором на планерке как его личная позиция». «В прежние времена подобные акты могли бы стать основанием для импичмента главе региона, но сейчас это вряд ли случится», – отметил юрист.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу администрации Краснодарского края.
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В подготовке материала участвовала Яна Суринская