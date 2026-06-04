Губернатор запретил подчиненным уезжать из Краснодарского края

Право свободного передвижения по территории России гарантировано Конституцией и его ограничение возможно только федеральным законом, говорит юрист Олег Захаров. По его словам, распоряжение Кондратьева может быть успешно обжаловано в суде, «если оно было официально выпущено, а не просто озвучено губернатором на планерке как его личная позиция». «В прежние времена подобные акты могли бы стать основанием для импичмента главе региона, но сейчас это вряд ли случится», – отметил юрист.