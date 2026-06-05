Генпрокурор Гуцан закрепил приоритеты сотрудничества с рядом дружественных стран

Гуцан поблагодарил коллег за отклик на его приглашение к участию в ПМЭФе и специальной сессии, посвященной защите бизнеса и инвесторов, организованной Генпрокуратурой. 5 июня на ней, в частности, планируется выступление главы надзорного ведомства Египта Мохамеда Шауки Айяда. «Это особенно важно с учетом темпов развития торгово-экономических отношений между нашими странами. На сегодня реализуются масштабные стратегические проекты в сфере энергетики и промышленности, значительно выросли показатели товарооборота», – подчеркнул генпрокурор РФ. По его словам, в этих условиях важной задачей становится правовая защита инвестиций и в широком смысле интересов российского и египетского бизнеса.