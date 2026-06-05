Генпрокурор Гуцан закрепил приоритеты сотрудничества с рядом дружественных стран

Генпрокурор Гуцан закрепил приоритеты сотрудничества с рядом дружественных странГлава надзорного ведомства подписал соглашения с коллегами из Вьетнама, Египта, Уганды и Абхазии
Генеральный прокурор России Александр Гуцан подписал на полях ПМЭФа несколько международных соглашений. Они обновляют программы сотрудничества с надзорными ведомствами Вьетнама, Египта и Абхазии, а также расширяют взаимодействие в правоохранительной сфере с Угандой. В каждом случае документы учитывают определенные направления двусторонних отношений с этими странами.
Встречи зарубежных делегаций с российской стороной проходили в доме князя Кочубея, известном также как Дом с маврами, расположенном в центре Петербурга в нескольких минутах езды от Исаакиевского собора. Этот особняк построен в середине XIX в. в стиле неоренессанс. Между подписаниями документов представители надзорных ведомств осматривали богатые интерьеры исторического здания и могли ознакомиться с историей Петербурга благодаря экспозиции, размещенной в особняке.
Столица Российской империи, ставшая и колыбелью революции, явно впечатлила некоторых гостей. Так, глава Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуеен Хюии Тиен начал свое выступление с рассказа о посещении накануне встречи крейсера «Аврора». Это позволило делегации «прочувствовать культурные и исторические ценности великой России», подчеркнул он.
К советскому опыту обратился и генпрокурор России. «На протяжении уже более чем 76 лет российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки», – отметил он. Совместная работа продолжается и в новейшей истории: подписанное в Петербурге соглашение уже пятое с 2014 г., предыдущие программы сотрудничества были успешно реализованы. К слову, делегация Вьетнама была самой многочисленной среди приехавших на двусторонние встречи.
Обновленный документ придаст «новый импульс» взаимодействию двух ведомств, сообщил Гуцан. В нем впервые предусмотрены мероприятия на уровне региональных и военных прокуратур. Кроме того, на ближайшие два года запланированы встречи по обмену опытом борьбы с киберпреступлениями, использования электронных доказательств, прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции, в том числе в ходе розыска и возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем.
В соглашении о сотрудничестве со Службой государственного обвинения Уганды также уделено особое внимание теме цифровых преступлений, борьбе с коррупцией и легализацией доходов. Двум странам важно выработать общие подходы к возврату из-за рубежа преступных активов, отметил Гуцан. «Недавнее наделение Генеральной прокуратуры РФ статусом наблюдателя Межведомственной сети по возврату активов Восточной Африки открывает для этого новые возможности», – уточнил он.
В числе других приоритетных направлений работы с Угандой – борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, незаконной миграцией, торговлей людьми и т. д.
Гуцан поблагодарил коллег за отклик на его приглашение к участию в ПМЭФе и специальной сессии, посвященной защите бизнеса и инвесторов, организованной Генпрокуратурой. 5 июня на ней, в частности, планируется выступление главы надзорного ведомства Египта Мохамеда Шауки Айяда. «Это особенно важно с учетом темпов развития торгово-экономических отношений между нашими странами. На сегодня реализуются масштабные стратегические проекты в сфере энергетики и промышленности, значительно выросли показатели товарооборота», – подчеркнул генпрокурор РФ. По его словам, в этих условиях важной задачей становится правовая защита инвестиций и в широком смысле интересов российского и египетского бизнеса.
Также Гуцан отметил, что Египет традиционно популярен среди российских туристов, но и путешествия в Россию привлекают все большее количество египтян. В программе сотрудничества на 2027 г. предусмотрена отдельная встреча по вопросам правовой защиты интересов туристов.
Особое место во всех подписанных соглашениях отведено обмену опытом и обучению. Так, на ближайшие два года запланированы выездные обучающие мероприятия для генпрокуратуры Абхазии, в том числе семинар о надзоре в сфере соблюдения законодательства о государственных закупках и т. д.
Главе делегации Уганды Ангузу Лино Гуцан сообщил, что Университет прокуратуры РФ обладает значительным опытом в обучении и повышении квалификации прокурорских работников, включая иностранных специалистов, и выразил надежду на выстраивание устойчивых связей. В случае с Египтом параметры образовательного сотрудничества будут закреплены отдельно – в рамках ПМЭФа запланировано подписание соглашения между Университетом прокуратуры и Институтом криминологических исследований и подготовки кадров Эль-Шорук.