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Главная / Политика /

Как «Единая Россия» обновит пул депутатов Госдумы в Забайкалье

После поражения на праймериз действующих парламентариев шансы могут вырасти у оппозиции
Александр Тихонов
Владимир Федоренко / РИА Новости
Владимир Федоренко / РИА Новости

Состав единороссов, представляющих Забайкальский край в Госдуме, вероятнее всего, обновится на 100% по итогам сентябрьских выборов в нижнюю палату парламента. Действующие депутаты «Единой России» (ЕР) от региона – генерал-лейтенант Андрей Гурулев и экс-начальник Забайкальской железной дороги (филиал РЖД) Александр Скачков – заняли непроходные места на партийных праймериз (соответственно 3-е и 4-е по списку и по округу) и лишились шансов на переизбрание.

В девятом созыве Госдумы Забайкалье будет представлять только один депутат-одномандатник: регион лишился Даурского избирательного округа в 2025 г. в результате перенарезки схемы Центризбиркомом. Даурский и Читинский одномандатные округа были преобразованы в Забайкальский округ. Еще один представитель Забайкальского края будет избран по партийным спискам.

Лидерами праймериз ЕР по списку и округу в Забайкалье стали директор департамента по патриотической работе общества «Знание» Балдан Цыдыпов (участник специальной военной операции) и и. о. министра образования региона Марина Секержитская. Они заняли соответственно 1-е и 2-е места.

ЕР на съезде, вероятно, выдвинет Цыдыпова кандидатом по списку, а Секержитскую – по округу, сказали два собеседника «Ведомостей» в регионе. Представитель пресс-службы ЕР сообщил «Ведомостям», что кандидаты на выборы будут выдвинуты «в соответствии с результатами предварительного голосования».

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Политика / Демократия

На думских выборах 2021 г. регионы Дальнего Востока, включая Забайкалье, ЕР объединила в региональную группу № 1, которую возглавлял вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Секержитская в округе «будет смотреться хорошо» только в бесконкурентном сценарии, говорит источник в Забайкалье. Такого, скорее всего, не произойдет, так как свою кандидатуру в Забайкальском одномандатном округе планирует выставить член фракции «Справедливой России» в Госдуме Юрий Григорьев, представляющий в нынешнем созыве упраздненный Даурский округ. Об этом «Ведомостям» сообщил он сам.

По словам Григорьева, ликвидация одномандатного округа – большая потеря для региона, который является «объединенным»: Забайкальский край был образован в 2008 г. в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. «Сейчас этот вопрос отошел, потому что [в 2022 г.] добавились новые регионы», – отметил справоросс.

Забайкалье – нестабильный регион (с 2013 г. сменилось несколько губернаторов), где переплетено много интересов, следовательно, и депутаты Госдумы здесь меняются чаще, говорит политолог Виталий Иванов. Цыдыпов сыграет роль электорального паровоза, а «размен в пользу Григорьева» по округу может быть логичен и закономерен, считает политолог Константин Калачев: справоросс «системный и заслуженный». «ЕР в Забайкалье важнее результат по списку. Территория депрессивная. Нужен герой», – сказал эксперт «Ведомостям».

Принадлежность единственного одномандатника к оппозиции репутационно бросает тень на губернатора Александра Осипова, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Мне кажется, что это не очень удачный вариант для главы региона», – сказал политолог «Ведомостям». Сам Осипов беспартийный. В губернаторских выборах в 2019 и 2024 гг. он участвовал как самовыдвиженец.

Гурулева, у которого случился конфликт с Минобороны, в ЕР заменили по «генеральской квоте» на других военных, добавил Минченко. В 2025 г. Госдума исключила Гурулева, известного неоднозначными высказываниями (например, предлагал ввести налог на бездетность), из состава комитета по обороне. Сейчас генерал состоит в думском комитете по региональной политике и местному самоуправлению.

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