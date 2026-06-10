Как «Единая Россия» обновит пул депутатов Госдумы в Забайкалье

Забайкалье – нестабильный регион (с 2013 г. сменилось несколько губернаторов), где переплетено много интересов, следовательно, и депутаты Госдумы здесь меняются чаще, говорит политолог Виталий Иванов. Цыдыпов сыграет роль электорального паровоза, а «размен в пользу Григорьева» по округу может быть логичен и закономерен, считает политолог Константин Калачев: справоросс «системный и заслуженный». «ЕР в Забайкалье важнее результат по списку. Территория депрессивная. Нужен герой», – сказал эксперт «Ведомостям».