Кого политики считают образцами для подражания

КПРФ, как утверждается в докладе, предлагает избирателям «крайне противоречивый нарратив», а ее лидеры «так и не дают ответа на вопрос, как выбирать между фигурами Ленина и Сталина». «КПРФ, несмотря на свой статус наследника КПСС, также фактически отказывается от ответственности за поздний СССР (как минимум с 1956 г.): Хрущев считается отрицательной фигурой, Брежнев фактически игнорируется, а Горбачев называется предателем, хотя он сделал блестящую карьеру в идеологической партии, обладавшей монополией на власть, и был, наверное, самым прилежным учеником Ленина из всех советских лидеров», – говорится в исследовании.