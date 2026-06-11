Кого политики считают образцами для подражания

Кого политики считают образцами для подражанияНи эпоха императоров, ни советский опыт пока не могут объединить истеблишмент
Разрозненность и противоречивость восприятия отечественной истории политиками усиливается на фоне очевидного государственного интереса к ней. Об этом говорится в докладе «Образы прошлого будущего России: как обращение к истории влияет на актуальную политику», подготовленном компанией «Минченко консалтинг» (с ним ознакомились «Ведомости»).
«Единая Россия» вслед за лидерами государства движется в цивилизационно-государственнической парадигме, хотя исторические воззрения президента Владимира Путина стоят особняком от элитного мейнстрима, говорится в докладе. В частности, глава государства более критичен к советским вождям Владимиру Ленину и Иосифу Сталину, но подчеркнуто корректен к первому президенту России Борису Ельцину (что, вероятно, объясняется в первую очередь этическими соображениями).
«А его [Путина] предпочтение в качестве идеального правителя фигуры Александра III является выбивающимся из общего ряда», – считают эксперты «Минченко консалтинга».
КПРФ, как утверждается в докладе, предлагает избирателям «крайне противоречивый нарратив», а ее лидеры «так и не дают ответа на вопрос, как выбирать между фигурами Ленина и Сталина». «КПРФ, несмотря на свой статус наследника КПСС, также фактически отказывается от ответственности за поздний СССР (как минимум с 1956 г.): Хрущев считается отрицательной фигурой, Брежнев фактически игнорируется, а Горбачев называется предателем, хотя он сделал блестящую карьеру в идеологической партии, обладавшей монополией на власть, и был, наверное, самым прилежным учеником Ленина из всех советских лидеров», – говорится в исследовании.
В «Минченко консалтинге» считают, что на фоне коммунистов «Справедливая Россия» «выглядит более искренним сторонником СССР». Лидера партии Сергея Миронова можно отнести к представителям неосоветского дискурса, считают эксперты. По словам секретаря ЦК по выборам Сергея Обухова, вся просоветская ностальгия существующего электората связана с поздним СССР, в котором выросла значительная часть избирателей компартии. «То, как сейчас КПРФ участвует в очередном юбилее Брежнева (19 декабря исполнится 120 лет со дня рождения генсека. – «Ведомости»), говорит о том, что это эпоха величайшего могущества исторической России», – заявил он.
Кого недооценили
После избрания в 2022 г. Леонида Слуцкого лидером ЛДПР произошло серьезное изменение и идеологии в целом, и исторического нарратива по сравнению с яркими образами правителей-маяков империи Романовых вроде Павла I, стремившегося к азартной геополитической игре, при Владимире Жириновском, отмечают политологи. По мнению экспертов, Слуцкому данные темы неинтересны и поэтому «он обращает свое видение в сторону брежневского социального государства, сочетая сюжеты обороны крепости и возвращения домой».
Единственной парламентской партией, которая выстраивает образ будущего без оглядки на прошлое, являются «Новые люди», говорится в докладе.
Историческое позиционирование сейчас не очень значимо, говорит политолог Алексей Макаркин: «Даже если брать ядерные электораты партий, для всех для них главное – это что происходит сегодня и что будет завтра».
Партии в своих практических действиях ориентируются на запросы базового электората и позиции конкурентов, а не на классические идеологические доктрины, говорит президент ФоРГО Константин Костин. По его словам, даже при создании многие политические силы не соответствовали формальным идеологическим атрибутивным характеристикам.
«Например, ЛДПР сложно назвать партией либеральной и демократической, она состоялась в нише мягкого национализма и великодержавности. А авторы Манифеста коммунистической партии [Карл Маркс и Фридрих Энгельс] с удивлением бы узнали, какое количество крупных капиталистов участвовало в создании КПРФ и входило в разные годы в ее фракцию в Госдуме», – сказал эксперт.
По мнению Костина, для избирателя важны в первую очередь идеологические маркеры и конкретные программы, которые порой могут отличаться от номинальных идеологических установок. «Хотя, конечно, подобные истории добавляют уязвимости для критики», – заключил он.