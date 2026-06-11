Эксперты оценили перспективы исключения Армении из ОДКБ

Эксперты оценили перспективы исключения Армении из ОДКБРоссия предлагает оценить неуплату Ереваном взносов
Государства – участники Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрят вопрос об исключении Армении из военного блока. Об этом 10 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав внешнеполитических ведомств государств ОДКБ. По его словам, участники встречи договорились «посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ», поскольку Ереван в течение двух лет не платил членских взносов, не участвовал в совместных мероприятиях и одновременно «активно наращивал сотрудничество» со странами НАТО. Таким образом, Армения может стать четвертой страной, вышедшей из военного блока с момента его создания в 1992 г., после Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Эти три страны вышли в 90-е гг. еще из Договора о коллективной безопасности, до создания организации, а Узбекистан второй раз вошел и затем вышел уже из ОДКБ в 2000-е гг.
Речь идет о ст. 20 устава ОДКБ. По нему членство государства в организации может быть приостановлено в случае невыполнения им своих договорных обязательств.
Документальная основа об исключении или приостановке членства государств в ОДКБ была оформлена в уставе в 2004 г. по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации в Астане, рассказал партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Механизм предполагает, что после выполнения процедур о приостановке членства страны ее исключение произойдет после ратификации этой денонсации в парламентах оставшихся в блоке государств. «При наличии политической воли исключение Армении из оборонной организации можно оформить за месяц. Однако для этого Москве нужно уговорить остальных членов ОДКБ. Не факт, что они оперативно согласятся», – отметил юрист.
Заявление российского министра последовало через два дня после завершения в Армении парламентских выборов, по итогам которых победу одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».
Прошедшие в парламент пророссийские оппозиционные силы не признают итогов голосования из-за многочисленных, по их мнению, нарушений. Москва до сих пор не поздравила армянские власти с победой, объясняя это необходимостью объявления в стране официальных итогов голосования, намеченного на 14 июня.
Незадолго до выборов Пашинян во время предвыборных дебатов 5 июня повторил, что его страна планирует выйти из ОДКБ «в случае необходимости». До этого в апреле он говорил, что Ереван не намерен возвращаться к полноформатному участию в ОДКБ, а партия «Гражданский договор» заложила это в своей предвыборной программе.
Армения заморозила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Свое решение армянские власти мотивировали якобы отсутствием реакции организации и России во время столкновений военных подразделений Армении и Азербайджана на армяно-азербайджанской границе в 2022 г., а также после так называемой антитеррористической операции в Нагорном Карабахе в следующем году, после чего Баку смог установить полный контроль над армянонаселенным регионом. В свою очередь, российский президент тогда говорил, что участие Москвы в этих столкновениях было бы юридически некорректным.
Ценность Армении для ОДКБ вне зависимости от наличия в армянском Гюмри российской военной базы сомнительна, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. По его словам, без этой республики организация сможет сосредоточиться на деятельности в Центральной Азии и фактически превратится в формат «Союзное государство плюс три». «Вопросы в Южном Кавказе Россия и ОДКБ будут решать в иных форматах», – подчеркнул военный эксперт.
Армения не станет пересматривать свое отношение к ОДКБ, а ситуация вокруг организации до определенной степени отражает объективные процессы, которые шли на Южном Кавказе последние пять лет и привели к кардинальной смене баланса сил в регионе, говорит политолог Андрей Арешев. Армения остается в ситуации неопределенности и до тех пор, пока не сложится новая региональная архитектура безопасности, она будет вынуждена определять свою безопасность, учитывая интересы соседнего Азербайджана и Турции, пояснил кавказовед. С точки зрения внутренней политики Ереван станет опираться на помощь европейских государств, которые уже сегодня помогают республике реформировать свои силовые структуры.
Заморозка участия Армении в ОДКБ не привела к полному прекращению российско-армянского военно-технического сотрудничества, заметил Арешев. Однако его продолжение будет теперь зависеть от договора о российской военной базе в Гюмри, заключил эксперт.
Случай с вероятным исключением Армении из ОДКБ уникальный – исторически такие блоки не заинтересованы в остракизме членов, отмечает младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Артем Мальцев. Он напомнил, что обычно если объективные обстоятельства подталкивали к разрыву, формальные процедуры осуществлялись «задним числом» – как Албания с ОВД или Греция и Франция с НАТО. «В уставе ОДКБ в отличие от НАТО предусмотрено исключение, но оно требует консенсуса. Пока все упирается в нежелание сторон брать символические издержки. Удобнее просто поддерживать статус-кво разрыва», – говорит Мальцев.
В армянском обществе есть обида на то, что Россия и члены ОДКБ демонстрировали дружественный нейтралитет и не вмешались в войну в Карабахе в 2020 г., признает эксперт: «Позиция ОДКБ соответствовала дружественному нейтралитету». Но членство давало Армении льготные цены на поставки российских вооружений и техники, военно-учебное сотрудничество в ПВО, а сама организация при всех проблемах давала гарантии в случае неоправданной эскалации давления Анкары и Баку, считает Мальцев. Он подчеркивает, что для Еревана альтернатив ОДКБ нет, несмотря на попытки наращивать военное сотрудничество с Индией, Францией и Ираном.
При этом 102-ая военная база России к ОДКБ юридически не привязана, а двухсторонний договор о ее размещении продлен до 2044 г., подчеркивает Мальцев.
Но, хотя формально база – важный и значимый форпост влияния Москвы на Южном Кавказе, но де-факто с 2022 г. – «чемодан без ручки» из-за уязвимой логистики и фокуса на Украине. «Потенциальное закрытие базы в этом смысле будет скорее ударом по престижу», – заключил Мальцев.