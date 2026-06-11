Эксперты оценили перспективы исключения Армении из ОДКБ

Государства – участники Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрят вопрос об исключении Армении из военного блока. Об этом 10 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав внешнеполитических ведомств государств ОДКБ. По его словам, участники встречи договорились «посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ», поскольку Ереван в течение двух лет не платил членских взносов, не участвовал в совместных мероприятиях и одновременно «активно наращивал сотрудничество» со странами НАТО. Таким образом, Армения может стать четвертой страной, вышедшей из военного блока с момента его создания в 1992 г., после Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Эти три страны вышли в 90-е гг. еще из Договора о коллективной безопасности, до создания организации, а Узбекистан второй раз вошел и затем вышел уже из ОДКБ в 2000-е гг.