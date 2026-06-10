Лавров пригрозил Армении статьей устава ОДКБ
Страны – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.
«Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ в ситуации, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», – сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он добавил, что позиция Армении по уплате взносов ему известна со слов министра иностранных дел Арарата Мирзояна.
«Мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: "Мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем"», – отметил Лавров.
5 июня премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении страны заявил, что Армения не намерена возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.
4 апреля спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, в случае если Россия примет решение о повышении цен на поставляемый в страну газ.
1 апреля Путин встретился с Пашиняном. Президент России указал, что Москва спокойно относится к дискуссии в Ереване о развитии отношений с Евросоюзом (ЕС) и понимает, что любое государство ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. При этом он отметил, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. В ответ армянский премьер сообщил, что Армения осознает эту несовместимость.