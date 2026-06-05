Пашинян: Армения может совсем выйти из ОДКБ
Армения не намерена возвращаться к полноценному участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в будущем может принять решение о выходе из объединения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении Армении.
Поводом для обсуждения стал вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, который поинтересовался, что означает объявленная ранее Ереваном «заморозка участия» в ОДКБ и почему власти до сих пор официально не вышли из организации.
«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем. Понадобится – выйдем. Я говорил, что мы обратно не вернемся», – подчеркнул премьер-министр (цитата по ТАСС).
Пашинян в феврале 2024 г. объявил о приостановке участия в ОДКБ, однако страна продолжит состоять в объединении. По его мнению, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. Армения выражает недовольство в связи с отсутствием реакции со стороны ОДКБ на армяно-азербайджанский конфликт.