Пашинян: Армения может совсем выйти из ОДКБ

Пашинян в феврале 2024 г. объявил о приостановке участия в ОДКБ, однако страна продолжит состоять в объединении. По его мнению, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. Армения выражает недовольство в связи с отсутствием реакции со стороны ОДКБ на армяно-азербайджанский конфликт.