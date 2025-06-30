Песков: решение Армении выйти из ОДКБ является суверенным
Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет суверенным решением этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение Армении суверенное», – сказал он, отметив при этом преимущества членства в организации.
По словам Пескова, членство в ОДКБ несет «определенные выгоды Армении, несет определенную однозначную пользу ОДКБ». Представитель Кремля добавил, что это организация, которая «неоднократно показывала за последнее время свою эффективность, свою действенность».
«Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации. Ну а что касается приостановления или возобновления участия, ну опять же, опять же, будем, будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване», – заключил он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 г. объявил о приостановке участия в ОДКБ, однако страна продолжит состоять в объединении. По его мнению, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану.
Ереван выражает недовольство в связи с отсутствием реакции со стороны ОДКБ на армяно-азербайджанский конфликт. 26 июня заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страны ОДКБ, в том числе Россия, должны выступить с заявлением об атаках армянской территории со стороны Азербайджана. Костанян пригрозил «окончательным решением» по членству в организации, если призыв будет проигнорирован.
30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны ОДКБ не перестали считать Армению полноправным членом объединения, но государство должно соблюдать все обязательства в рамках организации. В конце марта МИД Армении подтвердил, что страна отказалась подписывать бюджет ОДКБ на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации.