Лавров: Армения остается полноправным членом ОДКБ
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не перестали считать Армению полноправным членом объединения, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ), передает ТАСС. При этом, сказал глава ведомства, государство должно соблюдать все обязательства в рамках организации.
Он отметил, что это также касается уплаты взносов, необходимых для членства в ОДКБ. Он прокомментировал отказ от посещения совета главой МИД Армении Араратом Мирзояном тем, что министры, прибывшие на мероприятие, «приняли к сведению» это решение.
«Мы исходим из того, что главы наших государств, когда они встречались в составе ОДКБ, приняли к сведению тоже факт отношения Армении к ОДКБ», – сказал Лавров. Он также подчеркнул, что страны никаким образом не давят на руководство государства и ожидают конкретных действий. Отказ от сотрудничества, по мнению министра, едва ли «пойдет на пользу армянскому народу».
В конце марта МИД Армении подтвердил, что страна отказалась подписывать бюджет ОДКБ на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации. Тогда было заявлено, что, несмотря на отказ Армении от финансирования на 2024 г., организация продолжит начислять стране взносы и на следующий год.
В феврале 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о приостановке участия в ОДКБ, однако страна продолжит состоять в объединении. По его мнению, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану.