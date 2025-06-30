Лавров: Армения остается полноправным членом ОДКБ

«Мы исходим из того, что главы наших государств, когда они встречались в составе ОДКБ, приняли к сведению тоже факт отношения Армении к ОДКБ», – сказал Лавров. Он также подчеркнул, что страны никаким образом не давят на руководство государства и ожидают конкретных действий. Отказ от сотрудничества, по мнению министра, едва ли «пойдет на пользу армянскому народу».