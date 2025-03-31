Армения отказалась от финансирования ОДКБ за 2024 год
МИД Армении подтвердил, что страна отказалась подписывать бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации, передает «Sputnik Армения». В ведомстве пояснили, что соответствующее уведомление направлено в секретариат ОДКБ.
При этом в министерстве отметили, что детали бюджета организации не подлежат публичному разглашению. Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае неоплаты взноса до конца 2025 г. страны – участницы ОДКБ могут рассмотреть возможные сценарии дальнейших действий. Несмотря на отказ Армении от финансирования на 2024 г., организация продолжит начислять стране взносы и на следующий год.
В феврале 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия.
Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе). А в декабре 2024 г. Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ почти невозможно. По его словам, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.