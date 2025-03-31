Армения отказалась от финансирования ОДКБ за 2024 год

Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе). А в декабре 2024 г. Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ почти невозможно. По его словам, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.