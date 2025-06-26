Армения призвала страны ОДКБ выступить с критикой в адрес Азербайджана

«Мы не просто намекаем ОДКБ, а говорим об этом прямо: так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад, после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», – сказал он (цитата по «Новости-Армения»).