Армения призвала страны ОДКБ выступить с критикой в адрес Азербайджана
Страны – члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе Россия, должны выступить с заявлением об атаках армянской территории со стороны Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.
«Мы не просто намекаем ОДКБ, а говорим об этом прямо: так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад, после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», – сказал он (цитата по «Новости-Армения»).
Под «окончательным решением» Костанян подразумевает возможный выход Еревана из организации. Он добавил, что Армения сама определит подходящее время и целесообразность такого шага.
31 марта стало известно, что Ереван отказался подписывать бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации. Замглавы МИД РФ Александр Панкин говорил, что в случае неоплаты взноса до конца 2025 г. страны – участницы ОДКБ могут рассмотреть возможные сценарии дальнейших действий. Несмотря на отказ Армении от финансирования на 2024 г., организация продолжит начислять стране взносы и на следующий год.
В марте 2025 г. Армения и Азербайджан договорились о подписании мирного соглашения, которое включало 17 статей и фиксировало взаимное признание государствами границ и территориальной целостности друг друга.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 июня, что Армения является «государством – военным преступником». Это обвинение касается обстрелов населенных пунктов во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха.