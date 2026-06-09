Кремль указал на «непонятные моменты» во время выборов в Армении

Кремль указал на «непонятные моменты» во время выборов в АрменииПесков призвал дождаться официальных результатов голосования
Важно дождаться окончательных официальных результатов парламентских выборов в Армении. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин поздравлять с победой премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов, мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах, поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», – сказал Песков.
Выборы в Армении состоялись 7 июня. Итоговая явка достигла почти 59%, или 1,47 млн граждан. По результатам обработки 100% бюллетеней партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, оставшись без конституционного большинства. В парламент также прошли блок «Сильная Армения» (23,28%), альянс «Армения» (9,93%) и партия «Процветающая Армения» (6,02%). Согласно результатам голосования, у партии «Гражданский договор» – 64 мандата, у блока «Сильная Армения» – 29 мандатов, у блока «Армения» – 12 мандатов.
Первоначально в парламент проходила еще партия «Процветающая Армения», но позже ЦИК скоректировал результаты. В итоге третьей оппозиционной силе не хватило 0,004% голосов. Оппозиционные силы Армении планируют обжаловать результаты выборов в Конституционном суде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июня заявила, что российская сторона будет определять свою политику в отношении Армении исходя из конкретных действий армянского руководства.