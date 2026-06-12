«Избиратели движимы надеждой»: что писали про первые выборы президента России

«Что говорить: надоело так часто «изъявлять» свою волю (совсем недавно, скажем, был референдум)... И все-таки вчера голосование проходило активно, живо, заинтересованно. Дело, вероятно, в том, что речь в бюллетенях шла о постах, так сказать, определяющих: президент России, мэр Москвы… Это раньше, – рассказали в участковой избирательной комиссии на улице Рогова в Хорошевском районе, – наши представители ездили по домам к тем, кто не шел голосовать, убеждали, обещали, ублажали. Теперь и мы, и избиратели избавлены от этого. Нам остается лишь подсчитать число голосов. Кстати, оно достаточно велико по сравнению с прошлыми годами» (из заметки «За первого президента, за первого мэра» в газете «Вечерняя Москва» от 12 июня).