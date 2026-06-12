«Избиратели движимы надеждой»: что писали про первые выборы президента России

«Избиратели движимы надеждой»: что писали про первые выборы президента России35 лет со дня всенародного голосования за руководителя страны
- Надежды избирателей
- Стремительная предвыборная кампания
- Факты агитации: от значков до мрачных прогнозов
- Дачный сезон
- Молчание верхушки СССР
- Фаворит и второй номер гонки
- Очереди и вычеркнутые кандидаты
- Фальсификация и кража бюллетеней
- Итоги и оценки голосования
- Начало двоевластия в СССР
12 июня 1991 г. прошли первые выборы президента РСФСР. На тот момент избиратели считали, что голосуют за руководителя крупнейшей советской республики, а не отдельной страны (СССР все еще функционировал и распался только через шесть месяцев), но, несмотря на это, ощущали энтузиазм и причастность к большой истории. Как это событие освещали в прессе – в подборке «Ведомостей».
Надежды избирателей
«Что говорить: надоело так часто «изъявлять» свою волю (совсем недавно, скажем, был референдум)... И все-таки вчера голосование проходило активно, живо, заинтересованно. Дело, вероятно, в том, что речь в бюллетенях шла о постах, так сказать, определяющих: президент России, мэр Москвы… Это раньше, – рассказали в участковой избирательной комиссии на улице Рогова в Хорошевском районе, – наши представители ездили по домам к тем, кто не шел голосовать, убеждали, обещали, ублажали. Теперь и мы, и избиратели избавлены от этого. Нам остается лишь подсчитать число голосов. Кстати, оно достаточно велико по сравнению с прошлыми годами» (из заметки «За первого президента, за первого мэра» в газете «Вечерняя Москва» от 12 июня).
«Большинство избирателей было движимо надеждой на выход России из кризиса, слава богу, хоть в этом мы не оригинальны» (из заметки «Перелом» в газете «Известия» от 3 июля).
«Только что завершившийся спартакиадный турнир пловцов прошел без помпы… Но в бассейне явно доминировали пловцы России. Может, ребята именно так хотели отметить первый российский национальный праздник – всенародные выборы президента республики, почти совпавшие с открытием состязаний? Не знаю. Однако накануне 18-летним Василием Ивановым из Самары был установлен самый блестящий рекорд турнира, равный мировому на 100 м брассом» (из заметки «Жестокий выбор» в газете «Советский спорт» от 20 июня).
Стремительная предвыборная кампания
«Речь идет о власти в огромной республике и в городе, по масштабу сопоставимому с иными государствами. А мы этим делом занимаемся в режиме «хватай мешки, вокзал отходит» (первые выборы организовали и провели в течение всего полутора месяцев с момента официального введения должности президента РСФСР. – «Ведомости»)» (из колонки секретаря Перовского РК КПСС Александра Вещикова в газете «Московская правда» от 29 мая).
«Мы впервые в отечественной истории утверждаем новый институт власти… Делать это в крайней спешке за две-три недели – означает заниматься профанацией… Выставить перед избирателями 6 или 20 кандидатур и дать… всего 15-20 дней на выбор… Это ничуть не лучше, чем выдвигать всего одного кандидата и обсуждать три месяца его достоинства, как было при Сталине, Хрущеве и Брежневе» (из колонки народного депутата СССР Роя Медведева в газете «Московская правда» от 29 мая).
«Все делается так, будто мы бежим на пожар. K чему такая спешка? Ведь выбираем не второстепенного исполнителя какой-то несущественной конторы, а лидера самой крупной республики СССР, от чьего решения, позиции, действий будут зависеть судьбы миллионов жителей многонациональной РСФСР. Не хочется, чтобы опять ошиблись, как в предыдущий раз, когда выбирали депутатов: в результате многие народные избранники не оправдали надежд» (из письма читателя в газете «Московская правда» от 8 июня).
Факты агитации: от значков до мрачных прогнозов
«Пишу о факте, приведшем в негодование не только меня, но и моих сослуживцев… В середине мая один мой коллега показал довольно красивый нагрудный значок с цветным изображением Бориса Николаевича Ельцина… В ширину рамки портрета сверкает позолотой слово «президент», а под портретом – набранное другим шрифтом слово «России». Как же это понимать? За месяц до выборов, когда лишь назывались имена альтернативных Ельцину кандидатур, ...предвосхитили результаты выборов 12 июня?.. Почему такое стало возможным?» (из письма читателя в газете «Московская правда» от 8 июня).
«Одной из характерных черт нынешней кампании по выборам президента России стало обилие агитационных плакатов на улицах столицы» (из подписи к фото в газете «Вечерняя Москва» от 11 июня).
«Говорят, ленинградцы нашли хороший способ привлечь избирателей 12 июня на участки: наряду с выборами президента РСФСР и мэра города будут решать, возвращать ли прежнее название – Санкт-Петербург… Социологические опросы показывают, что… постановка вопроса o перемене названия города взволновала буквально всех и что только ради этого люди придут на избирательные участки, [а] заодно проголосуют за президента и мэра» (из заметки «Будем ли голосовать» в газете «Вечерняя Москва» от 7 июня).
«Сингапур, Южная Корея, Малайзия и другие государства, добившиеся в последние годы крупных экономических успехов, первым делом постарались… убедить в безоблачности политических перспектив потенциальных инвесторов… Нам похвастаться в этом смысле нечем… Жириновский предупреждал, что, если его не изберут, гражданская война неизбежна. Сторонники Ельцина соглашались, что такой печальный исход неминуем, но в случае неизбрания российским лидером Бориса Николаевича. Тема гражданской войны не сходила с уст остальных кандидатов… Граждане могут воспринимать кликушества как болтовню… [Но инвесторы за рубежом] не в состоянии понять, пустословие это или реальное будущее для СССР» (из заметки «Сплошные приключения в загадочной стране» в газете «Известия» от 9 августа).
Дачный сезон
«Такова она, наша политическая активность. Вроде бы будущее России нас волнует (какого изберем президента?), ...но появился «лишний» нерабочий день – и пусть мне избирательную урну к даче подают. Не знаю, решат ли избирательные комиссии создавать участки для голосования на дачах, успеют ли это сделать. Но нужно ли это вообще? Что проку от сторонника, например, Ельцина или Бакатина, если он непременным условием своего участия в голосовании ставит подачу избирательной урны… чуть не к дачному гамаку» (из заметки «Будем ли голосовать» в газете «Вечерняя Москва» от 7 июня).
«Многие граждане в связи с началом дачного и курортного сезона уже давно покинули Москву, другие крупные города и открепительных документов не взяли. Как быть? В этом случае избиратель имеет право обратиться с личным заявлением в Совет, на территории которого он находится, или непосредственно в комиссию» (из разъяснений председателя Центризбиркома РСФСР Василия Казакова в газете «Известия» от 8 июня).
Молчание верхушки СССР
«Кого из кандидатов на пост президента России поддерживает Михаил Горбачев? Как сказал ведущий брифинга, этот вопрос часто задают сотрудникам пресс-службы президента СССР… Михаил Горбачев не считает для себя возможным и корректным высказываться в пользу того или иного претендента на руководящий государственный пост крупнейшей республики… В подобных ситуациях, по мнению Михаила Горбачева, предпочтительна сдержанность» (из заметки «Дата встречи в верхах не определена» в газете «Известия» от 15 мая).
«Кампания по выборам президента РСФСР, которые состоятся 12 июня, обойдется в 155 млн руб. Такова смета расходов, сообщает РИА, утвержденная 27 апреля президиумом Верховного совета России» (из заметки «Сколько стоят выборы президента» в газете «Известия» от 29 апреля).
Между кем выбирали: фаворит и второй номер гонки
«Выборы, на которых главным соперником Бориса Ельцина стал Николай Рыжков, представляют собой борьбу между не коммунистическими радикальными силами и КПСС… Ельцин является активным сторонником денационализации, приватизации земли и предприятий, расширения полномочий республик. В противовес ему Рыжков, заручившись поддержкой компартии и военно-промышленного комплекса, осторожно относится к процессу приватизации и… представляет силы, выступающие за сохранение центральной власти» (из редакционной статьи в японской газете «Иомиури» от 14 июня).
«Выборы, насколько это возможно в общественных делах, были «чистым экспериментом»… В центре борьбы было противостояние Борис Ельцин – Николай Рыжков… Представителям уральской столицы выпала честь персонифицировать те различные пути, один из которых предстояло выбрать России… Рыжков прочно ассоциировался опостылевшим, Ельцин – с будущим, манящим и пугающим» (из заметки «Перелом» в газете «Известия» от 3 июля).
«Соперничали личности, а не программы… [Борис Ельцин] энергично ездил по республике и работал над выработкой имиджа государственного деятеля, совершив поездки во Францию и Чехословакию… Он также принял меры для привлечения на свою сторону коммунистов-военнослужащих, решив предложить в качестве вице-президента популярного героя войны в Афганистане полковника ВВС Александра Руцкого» (из редакционной заметки в газете The New York Times от 15 июня).
«Николай Иванович отлично выглядит: как будто и не было инфаркта, на четыре месяца выведшего его из строя» (из заметки «Стоять в стороне недопустимо» в газете «Вечерняя Москва» от 7 мая).
«Слов нет, Николай Рыжков симпатичен. Простое, доброе лицо, усталый взгляд, дрожащий от переживаний голос – все это трогательно. Однако насколько этих качеств достаточно, чтобы очередной раз вверить ему свою судьбу?» (из заметки «Вся претендентская рать» в газете «Известия» от 20 мая).
Ход голосования: очереди и вычеркнутые кандидаты
«Бюллетень разделен на две части. В одной данные о претендентах на президентский пост: фамилия, дата рождения, место работы. В другой – соответственно имена кандидатов в вице-президенты… [Избиратель] должен оставить в бюллетене не более одного кандидата в президенты, зачеркнув фамилии остальных. В противном случае бюллетень признается недействительным. Фамилию кандидата в вице-президенты вычеркивать не следует: правая часть бюллетеня носит справочный характер» (из разъяснений главы Центризбиркома РСФСР Василия Казакова в газете «Известия» от 8 июня).
«Понаблюдав за тем, как голосует народ на избирательных участках Кемерова, отметил про себя: для долгих раздумий в кабинах никто не задерживается. Значит, выбор – и выбор однозначный – уже сделан» (из подборки «Вниманию Центризбиркома» в «Российской газете» от 13 июня).
«Тюменцам удалось познать еще один вид очереди – к кабинам для голосования… В затруднительное положение окружную комиссию поставил барон кочующего цыганского табора. Он потребовал предоставить 200-м его собратьям право участвовать в голосовании. Это требование цыган удовлетворили» (из первополосной редакционной подборки в «Российской газете» от 13 июня).
Фальсификация и кража бюллетеней
«Где-то не проштампованы или не подписаны бланки… Из поселка Чардым, что в пригороде Саратова, пришло сообщение: там пообещали выдать сахар тем, кто проголосует за определенного кандидата» (из подборки «Вниманию Центризбиркома» в «Российской газете» от 13 июня).
«Ночью в самом центре Ярославля из здания школы, где расположены два избирательных участка по выборам президента России, похищены списки 5000 избирателей, а также 30 чистых бланков удостоверений членов избирательной комиссии. Злоумышленники действовали довольно расчетливо: аккуратно вынув два стекла в окне первого этажа, они унесли их с собой, видимо, опасаясь оставить отпечатки пальцев. А вот телефонный аппарат и две пишущие машинки не взяли» (из заметки «Похищены списки избирателей» в газете «Известия» от 10 июня).
«Создана группа по статистическому контролю за результатами выборов президента РСФСР.... И если кто-то думает, что в море цифр… не так просто будет разобраться и однозначно выявить имеющиеся нарушения, то такие люди недооценивают и мощь современной математики, и возможности современных компьютеров. Отвечать же за фальсификацию придется и перед законом... Первый судебный процесс подобного рода уже прошел недавно в Норильске, и двое членов избирательной комиссии, изобличенных в фальсификации, осуждены: один на два, другой – на полтора года лишения свободы» (из заметки «Нарушения не останутся незамеченными» в газете «Известия» от 10 июня).
Итоги и оценки голосования
«[Глава ЦИК Василий Казаков] отметил, что прошедшие выборы характеризовались высокой активностью населения. Определенное своеобразие выборной борьбы было в некоторых воинских частях, где, на ряде избирательных участков, по сведениям Центризбиркома, ощущалось давление на избирателей… Впрочем, все это не могло оказать решающего влияния на итоги… За кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина проголосовали более 45,5 млн избирателей. Он победил в 83 из 88 избирательных округов» (из заметки «Ельцин о поездке в Америку» в газете «Вечерняя Москва» от 26 июня).
«Ельцин имеет большой разрыв по сравнению с определившимся в ходе выборов основным соперником – Рыжковым. Явного преимущества бывший премьер добился только в воинских частях. Лишь четверть избирателей в армейских мундирах проголосовала за Ельцина» (из заметки «Народы России сделали свой выбор» в «Российской газете» от 14 июня).
«Триумф Ельцина имеет одну примечательную особенность: чем больше город, где проходило голосование, тем больше голосов в нем он получил» (из редакционной статьи в сербской газете «Борба» от 15 июня).
«Результаты выборов означают, что население России сказало «нет» КПСС, а также намерено поддержать радикальный переход к рыночной экономике» (из редакционной статьи в японской газете «Иомиури» от 14 июня).
«Первым в истории России президентом избран Борис Николаевич Ельцин. И чем больше приходило в Центризбирком данных из окружных избирательных комиссий, тем яснее становился этот факт... Точные же цифры теперь… имеют уже чисто прикладной интерес для аналитиков, политологов, историков. Главное известно: исторические часы России начали новый отсчет времени – времени демократических преобразований» (из заметки «Борис Ельцин – первый президент России» в газете «Известия» от 14 июня).
Начало двоевластия в СССР
«Ни разу не подвергший себя испытанию всеобщими выборами Михаил Горбачев сегодня вынужден признать, что популярность Бориса Ельцина гораздо выше его собственной. В свою очередь Борис Ельцин признает, что много лет остававшийся единственным лидером страны… Михаил Горбачев все еще контролирует ключевые институты» (из сообщения московского корреспондента в газете The Washington Post от 15 июня).
«Все представители администрации [41-го президента США Джорджа] Буша, начиная с самого президента, тщательно стараются… не называть Бориса Ельцина новым большим начальником в Советском Союзе… Пресс-секретарь Белого дома [Марлин] Фитцуотер отказался каким-либо образом сравнивать Ельцина с Михаилом Горбачевым, приветствуя избрание Ельцина большинством населения только по той причине, что «мы хотим видеть выборы, выступаем за выборы». Столь же сбалансированное заявление последовало со стороны госдепартамента. Администрация [президента Буша] намерена признать Ельцина, не причинив ущерба своим отношениям с Горбачевым» (в эфире американского телеканала ABC от 13 июня).
«Появление президента РСФСР Бориса Ельцина не может не внести множество факторов неопределенности в политическую жизнь СССР… В стране теперь будет существовать два мощных президента… Политическое кредо Ельцина сводится к тому, чтобы решать задачи России силами самой республики. Поэтому он, видимо, потребует от союзных властей передачи республиканской администрации различных полномочий… Естественно, возникает вопрос, какие тогда сохранит президент Горбачев» (из редакционной статьи в японской газете «Майнити симбун» от 14 июня).
«Горбачев никогда не решался баллотироваться – и история может зафиксировать это как его самую крупную ошибку… Он контролирует бюрократию и пушки… [Но] лишен политической законности, как ее понимают те части света, где граждане сами решают, кому быть их лидером» (из редакционной статьи в газете The Wall Street Journal от 15 июня).
«Ельцину ставят в вину популизм. Действительно, он скорее народный трибун, чем дипломат и расчетливый политический игрок. Он один из немногих политиков в СССР, наделенных обаянием и привлекательностью. Несомненно, это его самый большой козырь, когда он начнет править… «Курс лечения», который Ельцин предложит России, не может быть безболезненным и таким не будет… Вся проблема состоит в том, что жертв может оказаться больше, чем ожидается. Хватит ли терпения россиян и обаяния Ельцина, чтобы пройти путь к капитализму до конца?» (из редакционной статьи в польской «Газета Выборча» от 15 июня).