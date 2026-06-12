Кому вручили госпремии в День России в Кремле

Кому вручили госпремии в День России в КремлеЛауреатами стали Татьяна Москалькова, Андрей Кончаловский, Виктор Садовничий и другие
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России в Кремле вручил государственные премии и золотые медали «Героя труда». «Глубокое, личное восприятие России – в характере нашего народа, для которого сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие», – заявил Путин. По его словам, смелость и настойчивость в достижении целей присущи всем, кто будет получать сегодня высокие награды.
Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 г. стала бывший уполномоченный по правам человека, а сейчас научный руководитель научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. Кутафина Татьяна Москалькова. Получая награду, она рассказала, что стала юристом, потому что в 16 лет столкнулась с несправедливостью – когда сына чиновника пытались вывести из-под уголовного наказания за преступление против женщины. По ее словам, с началом спецоперации институт уполномоченного по правам человека стал востребован по-особому и «государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей». Также она заявила, что в стране удалось развить «свою русскую правозащитную школу».
Москалькова занимала свой пост с апреля 2016 г. по май 2026 г. При ее участии был принят федеральный закон об уполномоченных по правам человека в регионах. С началом спецоперации Москалькова «настроила собственную работу и работу своего аппарата на системную и слаженную правозащитную помощь» российским военнослужащим, их семьям и гражданским лицам, которые пострадали в ходе боевых действий. Кроме того она организовала работу по передачи информации о военнопленных между Россией и Украиной – за четыре года получена информация о судьбе 9 083 военнослужащих. В ходе обменов в Россию вернулись 3761 военный. С момента назначения Москальковой на должность омбудсмена было рассмотрено более 220 000 обращений граждан.
Президент вручил несколько госпремий в области науки и технологий. Госпремию за разработку и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы получили директор Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Дмитрий Усачев и его заместитель Николай Коновалов. Крылов, Усачев и Коновалов разработали и внедрили инновационные методы проведения высокоточных операций на головном и спинном мозге человека – по сути сформировали российскую школу нейрохирургии. Их исследования затрагивают диагностику и лечение опухолей спинного и головного мозга, аневризм, ишемического и геморрагического инсульта, эпилепсии и др. заболеваний.
Также лауреатами госпремии в области науки и технологии за создание отечественного комплекса гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов стали старший советник «Промсырьеимпорт» Олег Жданеев, главный конструктор центра «Титан-Баррикады» Игорь Ковшов, начальник отдела Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова. Жданеев, Ковшов и Корса-Вавилова награждены за новый для отечественной промышленности импортонезависимый комплекс специализированного оборудования, который обеспечивает проведение операций по гидравлическому разрыву пласта (основной метод добычи трудноизвлекаемой нефти).
Лауреатом госпремии в области науки и технологии также стал почетный президент института Африки РАН Алексей Васильев – за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
Путин также вручил госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Лауреатом стал директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Митрополита Московского Алексей Заров. Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, а лауреатами госпремии в области литературы и искусства – режиссер Андрей Кончаловский, главный продюсер сериальных проектов ВГТРК Мария Ушакова, продюсер киностудии «Москино» Екатерина Жукова.
Медалями «Герой труда» президент наградил гендиректора завода «Фиолент» Александра Баталина, начальника лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения Леонида Бобе, машиниста горных выемочных машин Соликамского калийного рудоуправления компании «Уралкалий» Владимира Данилова, гендиректора сельхозпредприятия «Донское» Александра Колесниченко, гендиректора «Мостострой-11» Николая Руссу, токаря «Электронспецтехника» Анатолия Свиридова, начальника сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петра Сердюкова, а также народную артистку РСФСР, актрису театра «Современник» Марину Неелову. В своем выступлении Неелова поблагодарила тех людей, которые привели ее в профессию, театр «Современник», его режиссеров и актеров. «Уверена, что есть много людей более достойных [этой награды]. Но не скрою, что это чрезвычайно приятно», – сказала актриса, получая медаль из рук президента.