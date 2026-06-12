Кому вручили госпремии в День России в Кремле

Москалькова занимала свой пост с апреля 2016 г. по май 2026 г. При ее участии был принят федеральный закон об уполномоченных по правам человека в регионах. С началом спецоперации Москалькова «настроила собственную работу и работу своего аппарата на системную и слаженную правозащитную помощь» российским военнослужащим, их семьям и гражданским лицам, которые пострадали в ходе боевых действий. Кроме того она организовала работу по передачи информации о военнопленных между Россией и Украиной – за четыре года получена информация о судьбе 9 083 военнослужащих. В ходе обменов в Россию вернулись 3761 военный. С момента назначения Москальковой на должность омбудсмена было рассмотрено более 220 000 обращений граждан.