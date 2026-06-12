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Путин: все этапы более чем тысячелетнего пути России – это одно единое целое

Ведомости

Все этапы более чем тысячелетней истории России являются единым целым. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле.

Поздравляя граждан с праздником, Путин отметил, что День России связан с уважением к ключевым событиям отечественной истории, а также с гордостью за трудовые и военные достижения многих поколений.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине», – сказал президент.

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По словам главы государства, глубокое и личное восприятие России всегда было характерно для ее народа. Сплоченность и патриотизм, отметил Путин, помогали стране преодолевать испытания, побеждать врагов, развивать государство и сохранять историческое и культурное наследие.

Президент также подчеркнул, что чувство ответственности за судьбу страны объединяет россиян и служит важной опорой для участников спецоперации. Он отметил поддержку военнослужащих со стороны общества и заявил, что всех граждан объединяет общая цель.

День России отмечается 12 июня. В этот день в Кремле проходит церемония вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого сообщал, что праздничная дата для главы государства остается рабочим днем.

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