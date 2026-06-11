Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

17 июня в Казани пройдет деловой форум «Россия – АСЕАН: партнерство без границ» в IT-парке им. Башира Рамеева, а основной политический день предстоит 18 июня в «Казань-экспо» (там же в 2024 г. проходил саммит БРИКС). В АСЕАН входит 11 стран Юго-Восточной Азии, где проживает почти 700 млн человек.