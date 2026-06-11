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Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, других публичных мероприятий у российского лидера не запланировано. Песков также отметил, что у Путина 12 июня – рабочий день.

«Традиционно День России, наш национальный праздник, будут мероприятия», – сказал представитель Кремля.

10 июня Песков сообщил «Ведомостям», что российскому президенту предстоит провести «марафон встреч» на саммите Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Список высокопоставленных гостей пресс-секретарь комментировать не стал.

17 июня в Казани пройдет деловой форум «Россия – АСЕАН: партнерство без границ» в IT-парке им. Башира Рамеева, а основной политический день предстоит 18 июня в «Казань-экспо» (там же в 2024 г. проходил саммит БРИКС). В АСЕАН входит 11 стран Юго-Восточной Азии, где проживает почти 700 млн человек.

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