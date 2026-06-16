Как Сергей Лавров устранял «зазоры» в дружбе с Белоруссией

Как Сергей Лавров устранял «зазоры» в дружбе с БелоруссиейМинск всегда готов «подставить плечо» в поставках нефтепродуктов
Россия и Белоруссия готовы ставить друг перед другом любые вопросы, чтобы их интересы были взаимоучтены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым во время рабочего визита в Минск 15 июня. Утром Лавров провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам Лаврова, в стратегические отношения Минска и Москвы пытается «вбивать клинья» Запад. «У нас единая позиция, мы союзники, мы верны нашим союзническим обязательствам, видим замыслы тех, кто пытается искать зазоры в нашем партнерстве, вбивать клинья, по-русски говоря», – сказал министр.
Рыженков заметил, что по итогам 2025 г., несмотря на внешнее давление, торгово-экономические отношения двух стран устремились к новым историческим рекордам: торговля выросла за пять лет в 1,8 раза до $55 млрд, а экспорт из Белоруссии в Россию – «в 2 раза».
Лавров упомянул, что днем ранее, 14 июня, вскоре после прилета в Минск в рамках встречи в узком составе с Рыженковым и высокопоставленными белорусскими дипломатами они проработали два часа, обсудив в том числе внешнеэкономические отношения. Рыженков упомянул, что речь шла в том числе о «всемерном содействии в продвижении экспорта [Белоруссии] во всех странах мира».
Визит Лаврова состоялся за 10 дней до старта в Минске XIII Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 25–26 июня. Российскую делегацию возглавит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Межрегиональное экономическое сотрудничество в Союзном государстве актуализируется ввиду давления на российский ТЭК со стороны Украины, вызвавшего нормирование топлива властями в ряде регионов.
Белорусский президент заявил о готовности «подставить плечо» в нефтепереработке, предложив продукцию крупных белорусских НПЗ. Параллельно он призвал прекратить взаимные атаки России и Украины на объекты ТЭКа, а 12 июня заявил в интервью Al Arabiya, что завершение украинского конфликта возможно, как никогда раньше, причем до конца 2026 г.
В качестве подставленного России плеча Белоруссия может как минимум увеличить объем переработки: в 2022 г. она закупила на российском рынке 18 млн т нефти, из которых 6 млн т пошло на переработку в топливо для внутрибелорусского рынка, а 12 млн – на экспорт, это было в основном дизельное топливо, необходимое транспорту и аграриям, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Но с 2022 г. против Минска действуют санкции Евросоюза, продукты перенаправлены для экспорта через российские порты, а статистика закрыта, говорит Юшков.
Часть объемов – в первую очередь бензина, который как раз и нужен России, – Белоруссия может направить на российский рынок, но наверняка захочет заработать на этом, скорее всего продав по рыночным ценам и без пошлин плюс стоимость доставки, предполагает эксперт: «Ведь переориентация экспорта с дальнего зарубежья на соседа по Союзному государству грозит потерей выручки».
В любом случае, говорит Юшков, белорусские НПЗ в последние годы модернизировались, они могут дать больше светлых нефтепродуктов, включая бензин, и они очевидно недозагружены, так что мощности для России есть, а для транспортировки можно использовать не только железнодорожные цистерны, но и – в обратном направлении – трубопроводы, параллельные недозагруженной «Дружбе». Но при этом Минск захочет получить что-то взамен, уверен эксперт.
Кооперация между Россией и Белоруссией в сфере нефтепереработки естественна, так как все белорусские НПЗ работают на российском сырье, говорит завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. Вопрос гипотетического увеличения объемов производства нефтепродуктов в Белоруссии связан с их вывозом через порты Усть-Луга и ряд других на российском Северо-Западе. Но в лучшие времена белорусские НПЗ действительно производили чуть больше нефтепродуктов по сравнению с нынешними, говорит Кузьмина.
О том, чего хочет Минск от Москвы и ЕАЭС, Лукашенко упоминал в конце мая – начале июня. Он критиковал меры контроля товаропотоков и сборы между странами ЕАЭС. Лукашенко дважды – 29 мая на Высшем евразийском совете в Астане и 6 июня в Минске – осудил высокие, сопоставимые с ценами на сами автомобили ставки утильсбора в странах ЕАЭС, в частности в России. Он подчеркнул, что вместо объединения экономического пространства страны ЕАЭС закрылись друг от друга, девальвируя идею союза. 3 июня Лукашенко, по данным его пресс-службы, в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным затронул введение Москвой с 1 июня новой системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) при торговле со странами ЕАЭС (пока действует для автоперевозчиков). Кроме ряда уведомительных процедур СПОТ подразумевает обеспечительный сбор. Для Армении, Казахстана и Киргизии переходный период по нему будет длиться месяц, для Белоруссии – до октября 2026 г.
Что касается противоречий между Москвой и Минском из-за утильсбора, то это продиктовано наличием у двух стран своих национальных интересов, продолжает Кузьмина. Для Белоруссии, где располагается построенный китайцами завод Belgee, для продукции которого внутренний рынок слишком мал, логичным вариантом выглядит сбыт именно в Россию, отмечает эксперт. По большому счету подобного рода переговоры идут между производителями, хотя сейчас ряд похожих вопросов одновременно дошли до уровня президентов. Периодически торговые споры возникают между соседними странами, но в большинстве случаев Россия и Белоруссия в итоге приходят к компромиссу, заключает Кузьмина.
Минск