Как Сергей Лавров устранял «зазоры» в дружбе с Белоруссией

О том, чего хочет Минск от Москвы и ЕАЭС, Лукашенко упоминал в конце мая – начале июня. Он критиковал меры контроля товаропотоков и сборы между странами ЕАЭС. Лукашенко дважды – 29 мая на Высшем евразийском совете в Астане и 6 июня в Минске – осудил высокие, сопоставимые с ценами на сами автомобили ставки утильсбора в странах ЕАЭС, в частности в России. Он подчеркнул, что вместо объединения экономического пространства страны ЕАЭС закрылись друг от друга, девальвируя идею союза. 3 июня Лукашенко, по данным его пресс-службы, в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным затронул введение Москвой с 1 июня новой системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) при торговле со странами ЕАЭС (пока действует для автоперевозчиков). Кроме ряда уведомительных процедур СПОТ подразумевает обеспечительный сбор. Для Армении, Казахстана и Киргизии переходный период по нему будет длиться месяц, для Белоруссии – до октября 2026 г.