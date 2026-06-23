Страны БРИКС поговорят о безопасности после войны

Страны БРИКС поговорят о безопасности после войныНовые проблемы из-за конфликта вокруг Ирана наложились на уже существовавшие
Двухдневная встреча кураторов вопросов безопасности стран БРИКС началась 22 июня в Индии. Модератором мероприятия стал 81-летний авторитетный советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал. От России в Нью-Дели традиционно в этом формате должен принять участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, сообщала местная пресса. Основной саммит БРИКС в 2026 г. пройдет в Нью-Дели в середине сентября.
Официально тема нынешнего заседания советников по нацбезопасности стран БРИКС – первого с момента войны США против Ирана – звучит как «Нетрадиционные вызовы безопасности, с которыми сталкивается мир сегодня». Как пишут индийский портал News18 и агентство ANI, в центре внимания встречи окажутся «вопросы трансграничного терроризма», меняющаяся ситуация с безопасностью в Западной Азии, роль современных технологий в создании новых угроз и другие актуальные международные проблемы. Здесь для БРИКС, как для функционального клуба, очевидно, особенно важны отношения между де-факто воевавшими в 2026 г. между собой двумя его членами – Ираном и ОАЭ. Еще один участник того конфликта – Саудовская Аравия так пока не подтвердила свой статус полноценного участника БРИКС.
В Индию на этот раз в отличие от майского саммита министров иностранных дел БРИКС доехал и представитель Китая Ван И. По статусу занимаемых им постов он уполномочен участвовать и в первом мероприятии (как министр иностранных дел), и во втором (как глава канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам, имеющей обширную сферу ответственности во внешней политике). При этом если на первом международном форуме по безопасности в России в конце мая 2026 г. от Индии присутствовал Довал, то от КНР – секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК (курирует спецслужбы, судебные и правоохранительные органы) Чэнь Вэньцин. В то же время, пока большая часть иранской элиты занята мирными переговорами с США, в Нью-Дели отправился заместитель секретаря высшего совета национальной безопасности Гадир Незами, сообщило агентство ANI. Позже Довал также встретился с Незами. Индия в конфликте США и Израиля против Ирана политически старалась сохранять нейтральность. Но при этом премьер Индии Нарендра Моди буквально накануне начала войны в феврале побывал с визитом в Израиле, закрепив переход их отношений на уровень «особого стратегического партнерства». А 22 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Дели ведет переговоры с ОАЭ о продаже сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос», которые были разработаны совместно с Россией. В целом же последствия конфликта сильно сказались на экономике Индии и положении домохозяйств из-за блокады Ормузского пролива.
Помимо этого в Нью-Дели состоялась и отдельная встреча Довала с Ваном. Их страны, имеющие непростые взаимоотношения, включая территориальные споры, под тарифным давлением президента США Дональда Трампа стали еще активнее двигаться к нормализации. Старт этому процессу был положен именно на саммите БРИКС в Казани в 2024 г.
Источники также утверждают, что советники по нацбезопасности БРИКС обсудят на встрече и российско-украинский конфликт. Представитель хозяев еще намерен поднять вопрос о «трансграничной террористической деятельности группировок, базирующихся в Пакистане», имея в виду исходящие оттуда угрозы, в частности для индийской части Кашмира. В 2025 г. теракт там дал Нью-Дели повод провести ответную операцию в том числе и по целям на территории соседней страны. Наконец, ответственные за безопасность клуба обсудят войну между Пакистаном (не входит в БРИКС в отличие от ШОС) и Афганистаном.
Само по себе окончание войны вокруг Ирана и даже «худой мир» – это наиболее выгодный сценарий для Индии, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Нью-Дели действительно старался не выражать своих симпатий в ходе конфликта. С одной стороны, у Индии есть долгое стратегическое партнерство с Ираном, пусть оно не такое выгодное, как с ОАЭ и Саудовской Аравией. С другой – остается у нее и нежелание лишний раз ссориться с США. Если же говорить о функциональности БРИКС как клуба с учетом новых реалий, то в этом плане индийцы, вероятно, попытаются сместить фокус на менее конфронтационные вопросы сотрудничества, заключает Макаревич.
БРИКС в отличие от ШОС изначально создавалась не для решения вопросов безопасности, а для обсуждения реформирования мировой валютно-финансовой системы и тематика безопасности появилась в клубе заметно позже, говорит замдиректора ИКСА РАН Яна Лексютина. При этом в БРИКС по результатам общего саммита принимаются декларации, где большое место занимают обсуждение международно-политических вопросов и позиция клуба по актуальной международной политической повестке. Но ожидать от БРИКС какого-либо непосредственного участия, например в роли посредника, не стоило изначально, подчеркивает эксперт. При этом сам по себе военный конфликт, в который втянуты члены БРИКС, серьезно влияет на все аспекты сотрудничества, признает Лексютина, но повестка клуба действительно может просто сконцентрироваться на ином – например, на вопросах развития мировой энергетики.