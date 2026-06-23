Страны БРИКС поговорят о безопасности после войны

В Индию на этот раз в отличие от майского саммита министров иностранных дел БРИКС доехал и представитель Китая Ван И. По статусу занимаемых им постов он уполномочен участвовать и в первом мероприятии (как министр иностранных дел), и во втором (как глава канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам, имеющей обширную сферу ответственности во внешней политике). При этом если на первом международном форуме по безопасности в России в конце мая 2026 г. от Индии присутствовал Довал, то от КНР – секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК (курирует спецслужбы, судебные и правоохранительные органы) Чэнь Вэньцин. В то же время, пока большая часть иранской элиты занята мирными переговорами с США, в Нью-Дели отправился заместитель секретаря высшего совета национальной безопасности Гадир Незами, сообщило агентство ANI. Позже Довал также встретился с Незами. Индия в конфликте США и Израиля против Ирана политически старалась сохранять нейтральность. Но при этом премьер Индии Нарендра Моди буквально накануне начала войны в феврале побывал с визитом в Израиле, закрепив переход их отношений на уровень «особого стратегического партнерства». А 22 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Дели ведет переговоры с ОАЭ о продаже сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос», которые были разработаны совместно с Россией. В целом же последствия конфликта сильно сказались на экономике Индии и положении домохозяйств из-за блокады Ормузского пролива.