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Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече стран БРИКС по безопасности

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где во вторник примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аппарата Совбеза.

Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации стран БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности. У Шойгу также запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.

11 июня Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что темпы экономического роста стран БРИКС будут устойчиво выше, чем у G7: если у стран «семерки» до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%.

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