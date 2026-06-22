Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече стран БРИКС по безопасности

11 июня Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что темпы экономического роста стран БРИКС будут устойчиво выше, чем у G7: если у стран «семерки» до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%.