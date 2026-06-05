Путин сравнил темпы развития экономики стран G7 и БРИКС
Экономический рост стран G7 в лучшем случае будет достигать 1,5% в год, тогда как у БРИКС показатель составит 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
«Темпы экономического развития в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше, а будут еще выше. <...> Если у стран «семерки» до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%», – сказал он.
Путин заявил, что это данные Международного валютного фонда и Всемирного банка. Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, доля стран G7 – 29%.