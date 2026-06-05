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Путин сравнил темпы развития экономики стран G7 и БРИКС

Ведомости

Экономический рост стран G7 в лучшем случае будет достигать 1,5% в год, тогда как у БРИКС показатель составит 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«Темпы экономического развития в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше, а будут еще выше. <...> Если у стран «семерки» до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%», – сказал он.

Путин заявил, что это данные Международного валютного фонда и Всемирного банка. Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, доля стран G7 – 29%.

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