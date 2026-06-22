Индия может продать ОАЭ сверхзвуковые ракеты «Брамос»

Обсуждение происходит вскоре после остановки активной фазы вооруженного конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и США. С февраля 2026 г. иранские силы атаковали ближневосточные государства, в том числе территорию ОАЭ, в ответ на агрессию со стороны США и Израиля. Абу-Даби рассматривает покупку вооружения как для «способности реагировать на возникающие угрозы», так и для защиты Ормузского пролива, выступающего ключевым каналом для экспорта энергоносителей, указывает агентство.