Индия может продать ОАЭ сверхзвуковые ракеты «Брамос»Они были разработаны совместно с Россией
Нью-Дели ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о продаже сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос», разработанных совместно с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре индийских источника.
На переговорах также рассматривается возможность продажи индийской системы противовоздушной обороны «Акаштир», рассказали двое собеседников агентства.
Обсуждение происходит вскоре после остановки активной фазы вооруженного конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и США. С февраля 2026 г. иранские силы атаковали ближневосточные государства, в том числе территорию ОАЭ, в ответ на агрессию со стороны США и Израиля. Абу-Даби рассматривает покупку вооружения как для «способности реагировать на возникающие угрозы», так и для защиты Ормузского пролива, выступающего ключевым каналом для экспорта энергоносителей, указывает агентство.
В апреле 2025 г. «Ведомости» писали, что Индия рассматривает расширение экспорта вооружений, в том числе традиционным клиентам России. В рамках плана Индия увеличивает число своих военных атташе в государствах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, чтобы способствовать переговорам с ними об оружейных сделках.
«Брамос» – это российско-индийская сверхзвуковая противокорабельная ракета. Ее создали «НПО машиностроения» и Организация оборонных исследований и разработок минобороны Индии. Название объединяет реки Брахмапутру и Москву.