Индия думает о расширении экспорта вооружений, в том числе клиентам России

Согласно опубликованному в середине марта ежегодному отчету Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Индия в 2024 г. сохранила место важного импортера вооружений и военной техники в мире, аккумулировав 8,4% мирового импорта вооружений. Доля России в поставках индийской армии, по данным SIPRI, хотя и снизилась с 45% в 2022 г., но составляла в 2024 г. все еще значительные 36%. В феврале 2025 г. гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил ТАСС, что общий объем поставок российской продукции военного назначения с 2005 по 2024 г. составил $80 млрд. В то же время в 2024 финансовом году (закончился в марте), как заявил 11 апреля министр обороны Индии Раджнатх Сингх, индийский оборонный экспорт рекордно вырос на 12%, достигнув $2,7 млрд. Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди стремится увеличить экспорт вооружений и военной техники до $6 млрд к 2029 г. Всего, по данным индийского правительства, в 2023/2024 финансовом году Индия произвела оружия на $14,8 млрд – на 62% больше, чем тремя годами ранее.