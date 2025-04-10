Китай и США доводят торговую войну до невиданных пределов

Китай и США доводят торговую войну до невиданных пределовКомпромисс не просматривается, а в Америке возможен потребительский кризис
Комитет по тарифным правилам госсовета КНР 9 апреля снял последние сомнения в том, что торговая война с США перешла в обоюдоострую фазу, какой мир ранее не наблюдал. Китай в ответ на очередное поднятие президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин для него – до 104% с 10 апреля – поднимает их со своей стороны до 84%.
В КНР решили ограничиться ставкой, соответствующей суммарному значению, на которое американцы подняли тарифы в отношении КНР со 2 апреля. В Пекине добавили, что тарифная эскалация со стороны США – это протекционизм и «экономическая травля», которая серьезно нарушает законные права и интересы КНР. Китай в связи с этим снова призывает Вашингтон одуматься и отменить «все односторонние пошлины в отношении Китая».
Пакет ответных мер Китая традиционно не ограничился повышением тарифов. Министерство коммерции увеличило на шесть число ненадежных организаций (шесть компаний, продающих оружие Тайваню), а также введены экспортные ограничения еще для 12 американских компаний. Министерство культуры и туризма Китая рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в США на фоне торговой войны.
А вечером 9 апреля уже Трамп объявил новую ставку для Китая – 125%, этот тариф сразу вступил в силу. Одновременно президент США объявил 90-дневную паузу для действия зеркальных пошлин более чем для 75 стран, которые согласны с его претензиями, – в это время будут идти переговоры с ними. «Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай осознает: времена, когда можно было безнаказанно наживаться за счет США и других стран, безвозвратно ушли и больше неприемлемы», – написал Трамп на своей странице в Truth Social. Позже корреспондент FoxBusiness Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники написал, что США больше не рассчитывают и на сделку с Китаем по TikTok, так как «мы вступаем в торговую войну, полностью нацеленную на китайцев».
Конкретный уровень столь высоких пошлин – 84, 104 или 154% – уже почти не имеет никакого значения с практической точки зрения, так как любые тарифы в несколько десятков процентов считаются запретительными, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Стороны, по сути, запретили нормальную торговлю друг с другом (товарооборот между ними в 2024 г. составил $688,28 млрд. – «Ведомости»), добавляет аналитик, и потому ответ Китая можно считать симметричным.
Туман войны
Пресс-канцелярия Госсовета КНР выпустила 9 апреля «белую книгу» под названием «Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений». По тону она может показаться менее радикальной, чем происходящее в реальной жизни. Например, там содержится подробный разбор того, как Китай соблюдает взятые на себя ранее торговые обязательства, а ее финальная часть посвящена тому, что страны могут разрешить разногласия. Но при этом первые главы посвящены как уже нанесенному США ущербу обеим сторонам, так и описанию их остающихся интересов в отношениях с КНР. До сих пор торговая война шла прежде всего в контексте торговли товарами, а не услугами. Китай же напомнил, что, по данным минторга США, с 2001 по 2023 г. экспорт услуг США в эту страну увеличился с $5,63 млрд до $46,71 млрд (в 8,3 раза). Это означает, что импорт американских услуг в КНР тоже под вполне реальной угрозой, считает Кашин.
Торговля между странами обрушится в разы, уверен он. В КНР есть еще масса инструментов, которыми там готовы воспользоваться, уверен эксперт, но китайцы всегда демонстрируют, что политическая ответственность за последствия лежит только на США, а Пекин лишь отвечает.
Приостановить, а затем и разорвать контракт из-за роста пошлин можно, если в самом контракте эти действия госорганов описаны как форс-мажор, или по суду, или если одна из сторон заявит о существенном изменении обстоятельств, говорит партнер адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. Нынешнее китайское решение политико-идеологическое, речь идет о сохранении лица и устойчивости переговорной позиции, полагает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. При этом Трамп хоть и говорит о некоей сделке с Китаем, но ее конкретных очертаний нет, замечает эксперт. Пока действия обеих сторон начавшейся торговой войны ведут к тупику, возможный компромисс и предмет для переговоров не проглядывается.
У Китая как таковой цели «больно ударить по американской экономике» нет, считает ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Ирина Ипатова. По ее мнению, ответные пошлины больше похожи на заявление Китаем своей твердой позиции на предполагаемых переговорах с США. Другой вопрос, продолжает экономист, состоятся ли и когда эти самые переговоры, поскольку Китай уже не «младший брат», а равноправный собеседник. И осознание этого весьма тяжело дается США.
Ответ США
После новостей о действиях КНР министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что рассматривает планы помощи американским фермерам из-за их возможных убытков. А вот министр финансов США Скотт Бессент считает, что Пекин идет на эскалацию. В это же время американцы готовятся вести переговоры примерно с 70 контрагентами, уверяет он.
«Их [КНР] экспорт в США в 5 раз превышает наш экспорт в Китай. Они могут повысить пошлины – ну и что?» – не понимают опасений в Белом доме. Там, по словам Бессента, сейчас рассматривают «все варианты» дальнейших действий против КНР, включая удаление ее компаний с американских бирж. Планируется и пересмотр контроля за экспортом капитала.
Возможно, допускает Луконин, американцы предложат китайцам снятие ограничений движения средств по капитальным счетам, чтобы юань стал подлинно свободно конвертируемой валютой, а это увеличит его стоимость. Но такой сценарий вряд ли приемлем для Пекина: он не пойдет на сделку, которая ограничивала бы его темпы экономического роста, чего хочет Трамп.
Второй возможный вариант для американцев – попытаться изолировать Китай экономически и создать исключительную сферу влияния – Латинскую Америку, Европу и Японию, говорит китаист. США постараются привязать своих контрагентов и финансово, и потоками американских товаров. Но тем же займется и Китай – обустройством собственного технологического и экономического блока.
Кто от этого пострадает
Власти КНР, допускает Кашин, могут ожидать развития кризиса на американском потребительском рынке, так как Китай практически монополист по ряду категорий на рынке США, например в сфере потребительской электроники, бытовых товаров, в некоторых видах одежды и детских игрушках. С точки зрения Кашина, рынок непищевой розницы в США вполне может ожидать кризис серьезнее, чем в России в феврале – марте 2022 г. Частично китайские товары может заменить продукция из Вьетнама и Индии, в случае если с ними будут достигнуты новые соглашения, но полностью заменить КНР они не смогут из-за нехватки промышленных мощностей.
То, что американцы закупаются товарами первой необходимости из-за введения Трампом масштабных пошлин, пишет со ссылкой на местных жителей британская The Independent. Она сообщила, что жители США на фоне набирающей обороты торговой войны закупают все «в двойном количестве», а также товары с длительным сроком годности. А агентство Reuters уже предупреждает о возможном Рождестве в США без елок и праздничных украшений, так как американские ритейлеры закупают в Китае 87% таких товаров.
Но и Китаю неизбежно придется что-то предпринимать для поддержки своей экономики, американские пошлины способны помешать выполнению целевого показателя в 5% роста ВВП к концу года, считает Луконин. Китайские аналитики оценивают последствия для их страны пока в виде возможного торможения роста ВВП на 1%, что, считает Кашин, может быть даже завышенной оценкой.
Китайцы всячески излучают всеми своими действиями уверенность в том, что они в новой торговой войне победят, говорит эксперт, и у них действительно есть такие шансы. Вставать в один ряд с теми, кто как выразился Трамп, «целует его в зад», и первой инициировать переговоры КНР не будет, хотя контакты между странами, в принципе, по-прежнему не исключены.