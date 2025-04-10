Китай и США доводят торговую войну до невиданных пределов

Пресс-канцелярия Госсовета КНР выпустила 9 апреля «белую книгу» под названием «Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений». По тону она может показаться менее радикальной, чем происходящее в реальной жизни. Например, там содержится подробный разбор того, как Китай соблюдает взятые на себя ранее торговые обязательства, а ее финальная часть посвящена тому, что страны могут разрешить разногласия. Но при этом первые главы посвящены как уже нанесенному США ущербу обеим сторонам, так и описанию их остающихся интересов в отношениях с КНР. До сих пор торговая война шла прежде всего в контексте торговли товарами, а не услугами. Китай же напомнил, что, по данным минторга США, с 2001 по 2023 г. экспорт услуг США в эту страну увеличился с $5,63 млрд до $46,71 млрд (в 8,3 раза). Это означает, что импорт американских услуг в КНР тоже под вполне реальной угрозой, считает Кашин.