Что сказал Песков о роли доллара, демографии и позиции США на мировой арене

«Но существуют прогнозы, что в ближайшее время, то есть раньше чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться. Это все сопровождается технологическим переделом, технологической революцией. <...> Лежит ли в основе этого внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем. Или наши потомки это поймут. Но, так или иначе, это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел», – отметил Песков.