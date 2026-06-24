Что сказал Песков о роли доллара, демографии и позиции США на мировой арене

Что сказал Песков о роли доллара, демографии и позиции США на мировой аренеПресс-секретарь президента РФ выступил на Примаковских чтениях
Система международных отношений абсолютно девальвируется. В частности, речь о девальвации международных организаций во главе с Организацией Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века» в рамках «Примаковских чтений», где он выступает модератором.
«Девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем. Девальвируются международные экономические устои, девальвируется даже основная резервная валюта», – обратил внимание представитель Кремля.
Песков отметил, что доля основной резервной валюты международных расчетов остается высокой, но «налицо тенденция к сокращению этой доли». По его словам, она сокращается не из-за отказа от нее стран, а потому, что «эмитент пытается навязывать свои права, и другим странам это просто не нравится».
Пресс-секретарь президента России также затронул тему затруднительного положения с точки зрения глобальной демографии. Он назвал этот вопрос очень болезненным и для Китая, где началось достаточно быстрое сокращение населения. При этом в Индии, обратил внимание Песков, вопрос не является болезненным, так как там продолжается стремительный рост.
«Но существуют прогнозы, что в ближайшее время, то есть раньше чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться. Это все сопровождается технологическим переделом, технологической революцией. <...> Лежит ли в основе этого внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем. Или наши потомки это поймут. Но, так или иначе, это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел», – отметил Песков.
Наряду с этим есть и те, кто убежден, что не меняется ничего, и их позиция весьма аргументирована, заметил представитель Кремля.
«Они считают, что на основе формулировок "мир через силу", "правило вместо права", "гегемония вместо плюрализма" и, произнося фразу I'm your boss today, можно все оставить, и нужно все оставить, как есть. И это очень весомая позиция. И, поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире, на нее нельзя закрывать глаза», – добавил пресс-секретарь российского лидера.
XII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве 23 и 24 июня. В день открытия на форуме затрагивалась тема сложных переплетений в отношениях России, США и стран Европы на новом этапе развития украинского конфликта. Помощник президента России Юрий Ушаков в своей речи обратился к итогам прошедшего во французском Эвиане в середине июня саммита G7. Совместное заявление, под которым подписался и президент США Дональд Трамп, призывает к увеличению поставок оружия на Украину и новым санкциям против российского ТЭКа. Ушаков провел прямое сравнение между «пониманиями Анкориджа» и недавними событиями.