Как на Примаковских чтениях позабыли о «духе Анкориджа» после «глотка Эвиана»

Кроме того, как считает Войтоловский, в Вашингтоне действительно есть много представителей условного глубинного государства, которые бы не хотели завершения конфликта на Украине дипломатическими средствами. Сам же Трамп по своей сути как политик – оппортунист, продолжает он. И если ему будет выгодно продемонстрировать достижение результата в отношениях с Россией по каким бы то ни было мотивам, то он постарается для этого вложить и свой политический капитал, и усилия. «Я думаю, что все равно вопрос о конфликте на Украине остается на повестке администрации Трампа. Это часть его обещаний, часть его повестки. И я думаю, что Дональд Трамп как бизнесмен прекрасно понимает, что Россия – это одна из самых недоинвестированных и перспективных экономик в мире. И если США будут принимать активное участие в завершении конфликта на Украине дипломатическими средствами на условиях, которые обсуждались в Анкоридже, то американские инвесторы смогут получить от этого свои выгоды», – добавил Войтоловский. Если же вдруг у Трампа возникнет желание утопить мирный процесс, то в таком случае как раз имеет смысл обращаться к европейцам. Они свои умения в этом показали в переговорах о минских соглашениях, напоминает Войтоловский. «В целом же американцы всегда более конструктивны, и они в отличие от европейцев сознают риски. А риски эти связаны с потенциальной возможностью прямого военного столкновения России и НАТО»,– сказал он.