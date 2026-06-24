Как на Примаковских чтениях позабыли о «духе Анкориджа» после «глотка Эвиана»Сближение США и Европы по Украине очевидно, но от дипломатии Россия не отказывается
Тема сложных переплетений в отношениях России, США и стран Европы на новом этапе развития украинского конфликта проходила красной линией в выступлениях и комментариях представителей российской дипломатии на открывшихся 23 июня в Москве Примаковских чтениях. Тон задал выступавший в приветственной части мероприятия помощник президента России Юрий Ушаков, который обратился к итогам прошедшего во французском Эвиане в середине июня саммита G7. Совместное заявление, под которым подписался и президент США Дональд Трамп, призывает к увеличению поставок оружия на Украину и новым санкциям против российского ТЭКа.
Ушаков провел прямое сравнение между «пониманиями Анкориджа» – неким консенсусом о принципах урегулирования на Украине между Владимиром Путиным и Трампом по итогам их саммита на Аляске в августе 2025 г. – и последними событиями. «На упомянутой встрече «семерки» они, европейцы, делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы «Анкоридж» был забыт и перебит привкусом «Эвиана». Правда, не минеральной воды», – констатировал Ушаков. В результате саммита G7 произошла даже «пересменка тактического характера», считают в Кремле. До сих пор при Трампе американцы по Украине «выстраивали линию с определенными нюансами», а главную роль в помощи ей играли именно страны Европы, заметил помощник президента. Видимо, дальше в России допускают различные линии поведения Белого дома, включая неблагоприятные. При этом Москва со своей стороны вовсе не отказывается от продолжения дипломатии с Вашингтоном по урегулированию, заметил Ушаков. Но, по его словам, даты следующего визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера пока не согласованы.
Тему продолжили и два модерировавших экспертные сессии замминистра иностранных дел – Александр Грушко и Сергей Рябков. Грушко не ответил прямо на вопрос «Ведомостей» о том, были ли в реальности попытки главы Евросовета Антониу Кошты установить контакт с Москвой. Но зато он подвел промежуточный итог под стремлением или, точнее, его отсутствием в Брюсселе начать говорить с Россией. «Со стороны Евросоюза не видим никакого желания. Кстати говоря, это было продемонстрировано в ходе приема [в МИД России] трех послов [стран евротройки]», – сказал Грушко. В целом же, как он считает, в Европе «погрязли в дискуссиях о том, кто их будет представлять на этих переговорах». В то же время из слов Грушко следовал вывод, что Москва, с одной стороны, готова к подобным контактам, но при этом есть нечто вроде предварительных условий. «Создать условия мира путем накачивания киевского режима вооружениями – это прямой путь к эскалации», – сказал Грушко.
Рябков, говоривший о логике действий США, был еще более прямолинеен, чем Ушаков. «Видим в действиях администрации США по факту определенный отход от базовых пониманий, которые были достигнуты президентами России и США без малого год назад в Анкоридже. И определенное сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой ближайшими союзниками США в Европе в лице Соединенного Королевства и Французской Республики», – указал дипломат.
Дипломаты избегали закрепившегося в фольклоре словосочетания «дух Анкориджа». Услышав это словосочетание от корреспондента «Ведомостей», Рябков даже мягко раскритиковал один из заголовков с его употреблением в «Коммерсанте». «Я сам про этот дух ничего не говорил. Я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь. Я говорил в свое время про импульс Анкориджа, слово «дух» я не употреблял», – уточнил Рябков на прощание назойливым журналистам, не отпускавшим его до самого прибытия машины.
Прошедший саммит G7 в Эвиане показал достаточно высокий уровень союзнической солидарности внутри НАТО, сказал «Ведомостям» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский на полях чтений. И во всяком случае, на словах Трамп выразил готовность приблизить позицию США к европейской позиции, что, конечно, не может не разочаровывать. Но, как подчеркивает Войтоловский, это вовсе не неожиданность. Трампу необходимо показать союзникам в Европе, что он может занимать жесткую позицию в отношении России. А также получить от них взамен большую поддержку по ситуации с Ираном. «Но на самом деле одно дело – слова, а другое – дипломатическая практика. Нужно будет очень внимательно смотреть на то, что происходит дальше: будут ли какие-то визиты, встречи, переговоры, телефонные разговоры? Лишь перед саммитом в Эвиане состоялся 50-минутный разговор президентов России и США», – говорит эксперт.
Кроме того, как считает Войтоловский, в Вашингтоне действительно есть много представителей условного глубинного государства, которые бы не хотели завершения конфликта на Украине дипломатическими средствами. Сам же Трамп по своей сути как политик – оппортунист, продолжает он. И если ему будет выгодно продемонстрировать достижение результата в отношениях с Россией по каким бы то ни было мотивам, то он постарается для этого вложить и свой политический капитал, и усилия. «Я думаю, что все равно вопрос о конфликте на Украине остается на повестке администрации Трампа. Это часть его обещаний, часть его повестки. И я думаю, что Дональд Трамп как бизнесмен прекрасно понимает, что Россия – это одна из самых недоинвестированных и перспективных экономик в мире. И если США будут принимать активное участие в завершении конфликта на Украине дипломатическими средствами на условиях, которые обсуждались в Анкоридже, то американские инвесторы смогут получить от этого свои выгоды», – добавил Войтоловский. Если же вдруг у Трампа возникнет желание утопить мирный процесс, то в таком случае как раз имеет смысл обращаться к европейцам. Они свои умения в этом показали в переговорах о минских соглашениях, напоминает Войтоловский. «В целом же американцы всегда более конструктивны, и они в отличие от европейцев сознают риски. А риски эти связаны с потенциальной возможностью прямого военного столкновения России и НАТО»,– сказал он.
Саммит лидеров в Анкоридже был важен, но в силу давления со стороны европейцев и внутриполитических проблем в США Трамп так и не смог реализовать достигнутые там понимания, объясняет старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. Эксперт считает, что пока преждевременно говорить о полной перемене позиции Трампа. «Но эскалация здесь очевидна, как и усиление давления на других треках. В любом случае США уже ограничили свое участие до приемлемого для администрации уровня: финансовое бремя расходов по Украине переложено на партнеров. А в передаче разведданных Киеву и одновременном желании вести с нами диалог в Вашингтоне просто не видят противоречия», – заключает Павлов.