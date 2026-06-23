Что сказал Ушаков о контактах с США и борьбе G7 с Анкориджем

Помощник президента отметил разницу между подходами администраций Дональда Трампа и Джо Байдена. По его мнению, именно при Байдене Вашингтон задавал градус русофобии. «При Трампе же американцы, надо сказать, выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению, как вы помните, переговорных раундов в Стамбуле и в Женеве», – заявил Ушаков.