Что сказал Ушаков о контактах с США и борьбе G7 с АнкориджемПомощник президента выступил на «Примаковских чтениях»
- О контактах с США и урегулировании на Украине
- Саммит G7 в Эвиане и борьба с Анкориджем
- Об иранском меморандуме и ядерной тематике
- О ситуации с Арменией
На XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» помощник президента РФ Юрий Ушаков высказался по широкому кругу международных тем. Он сообщил о намерении продолжать контакты с США, раскритиковал итоги саммита G7 в Эвиане, приветствовал меморандум между Вашингтоном и Тегераном, а также оценил ситуацию вокруг Армении. «Ведомости» собрали основные тезисы его выступления.
О контактах с США и урегулировании на Украине
У российской стороны есть понимание о необходимости продолжения контактов с США. По словам Ушакова, даты визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока не согласованы.
Помощник президента отметил разницу между подходами администраций Дональда Трампа и Джо Байдена. По его мнению, именно при Байдене Вашингтон задавал градус русофобии. «При Трампе же американцы, надо сказать, выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению, как вы помните, переговорных раундов в Стамбуле и в Женеве», – заявил Ушаков.
Саммит G7 в Эвиане и борьба с Анкориджем
Ушаков заявил, что участники саммита «Большой семерки» во Франции обсуждали более наглое навязывание западного порядка. По его словам, «семерочный» клуб стимулировал себя к тому, чтобы активнее и наглее продолжать эту линию, прежде всего в контексте безудержной поддержки киевского режима.
Европейцы на саммите, по оценке помощника президента РФ, делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение конфликта на Украине. «Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды», – сказал Ушаков.
Он добавил, что на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России.
Об иранском меморандуме и ядерной тематике
Россия приветствует заключение меморандума между США и Ираном и надеется на продуктивный ход переговоров. «Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума. Мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными», – заявил Ушаков.
Он также подчеркнул, что российские предложения по ядерной тематике в рамках урегулирования остаются в силе. По его словам, путь к устойчивому миру не близкий.
О ситуации с Арменией
Конкретики по возможному визиту премьера Армении Никола Пашиняна в Россию пока нет.
Он также заявил, что Москва видит настойчивые попытки нанести удар по интеграционным объединениям с участием России. «При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть», – сказал Ушаков.