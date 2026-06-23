Ушаков заявил, что Запад произвольно трактует международные правила

По словам Ушакова, западные государства используют концепцию мирового порядка, основанного на правилах, чтобы сохранить свою позицию на мировой арене. Он отметил, что они это делают для удержания доминирования в политике, экономике, технологиях и других сферах и чтобы сохранить контроль над потоками международной торговли, за цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами.