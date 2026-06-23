Ушаков заявил, что Запад произвольно трактует международные правила
Коллективный Запад стремится заменить сложившиеся после Второй мировой войны международные механизмы собственной системой правил, трактуемых в соответствии со своими интересами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
По словам Ушакова, западные государства используют концепцию мирового порядка, основанного на правилах, чтобы сохранить свою позицию на мировой арене. Он отметил, что они это делают для удержания доминирования в политике, экономике, технологиях и других сферах и чтобы сохранить контроль над потоками международной торговли, за цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами.
18 июня Ушаков заявил, что на саммите стран «большой семерки» (G7) не было ничего хорошего, только негатив. По его словам, при планировании саммита Россия – АСЕАН в Казани даты саммита стран G7 были неизвестны. В Москве «даже знать не хотели» о проведении мероприятия во Франции, добавил помощник.
Одним из вопросов, которые обсуждались на саммите G7, стало украинское урегулирование. В частности, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер говорил, что Белый дом выразил готовность обеспечить поддержку в вопросе увеличения количества ракет ПВО и давления на Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский в ходе саммита G7 пытался изобразить себя центром мироздания среди западных коллег. Дипломат сравнила встречу украинского лидера с другими лидерами с совершением ритуала, где ему нужно было «замарать их своими прикосновениями».