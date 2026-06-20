В ЕС разгорелся спор о дипломатии с Россией из-за звонка Кошты в Кремль

Председатель Европейского совета Антониу Кошта спровоцировал дипломатический скандал в Брюсселе, установив контакт с администрацией президента России Владимира Путина без предварительного согласования с лидерами стран ЕС, пишет финская газета Helsingin Sanomat. Как сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, он и большинство его коллег узнали о звонке уже после того, как информация появилась в СМИ. Короткий разговор на дипломатическом уровне, в котором участвовали глава кабинета Кошты и внешнеполитический советник российского президента, состоялся накануне саммита в Брюсселе и, по официальным данным, был посвящен открытию канала связи.