В ЕС разгорелся спор о дипломатии с Россией из-за звонка Кошты в Кремль
Председатель Европейского совета Антониу Кошта спровоцировал дипломатический скандал в Брюсселе, установив контакт с администрацией президента России Владимира Путина без предварительного согласования с лидерами стран ЕС, пишет финская газета Helsingin Sanomat. Как сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, он и большинство его коллег узнали о звонке уже после того, как информация появилась в СМИ. Короткий разговор на дипломатическом уровне, в котором участвовали глава кабинета Кошты и внешнеполитический советник российского президента, состоялся накануне саммита в Брюсселе и, по официальным данным, был посвящен открытию канала связи.
Решение Кошты вызвало резкое раздражение у ряда стран Евросоюза. Дипломаты сочли его действия «большой ошибкой», а на самом саммите часть лидеров подвергла звонок публичной критике. Кошта на пресс-конференции защищал свой шаг, подчеркнув, что ЕС не может полагаться на посредников в интерпретации сигналов из Москвы и должен иметь возможность передавать свои сообщения напрямую.
Вопреки ожиданиям, Орпо не стал присоединяться к критикам. Он заявил, что понимает недовольство коллег, но одновременно видит логику в сохранении открытого дипломатического канала. При этом финский премьер подчеркнул, что Кошта лично заверил его: в ходе контакта не велось никаких переговоров. Орпо также напомнил, что общая позиция ЕС остается неизменной – союз продолжает поддерживать Украину и наращивать санкционное давление, а не «заманивает Россию за стол переговоров».
Сам Кошта видит для себя роль в возможных мирных переговорах, однако вопрос о том, кто будет представлять Европу, остался открытым – Европейский совет не смог прийти к единому мнению, отмечает Helsingin Sanomat. Премьер Чехии Андрей Бабиш резюмировал ситуацию: Евросоюз не может договориться даже о том, стоит ли вообще вести переговоры, что, по мнению Орпо и ряда лидеров, наносит ущерб авторитету объединения.
Портал UOL со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщил, что Киев возлагает надежды на посредничество бразильского лидера Лулы да Силвы в потенциальных переговорах с Москвой. 18 июня помощник президента России Юрий Ушаков, оценивая итоги саммита G7, охарактеризовал обсуждение как исключительно негативное. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что украинский лидер на встрече пытался представить себя «центром мироздания» для западных стран.