Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX170,53-0,5%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ЕС разгорелся спор о дипломатии с Россией из-за звонка Кошты в Кремль

Ведомости

Председатель Европейского совета Антониу Кошта спровоцировал дипломатический скандал в Брюсселе, установив контакт с администрацией президента России Владимира Путина без предварительного согласования с лидерами стран ЕС, пишет финская газета Helsingin Sanomat. Как сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, он и большинство его коллег узнали о звонке уже после того, как информация появилась в СМИ. Короткий разговор на дипломатическом уровне, в котором участвовали глава кабинета Кошты и внешнеполитический советник российского президента, состоялся накануне саммита в Брюсселе и, по официальным данным, был посвящен открытию канала связи.

Решение Кошты вызвало резкое раздражение у ряда стран Евросоюза. Дипломаты сочли его действия «большой ошибкой», а на самом саммите часть лидеров подвергла звонок публичной критике. Кошта на пресс-конференции защищал свой шаг, подчеркнув, что ЕС не может полагаться на посредников в интерпретации сигналов из Москвы и должен иметь возможность передавать свои сообщения напрямую.

Вопреки ожиданиям, Орпо не стал присоединяться к критикам. Он заявил, что понимает недовольство коллег, но одновременно видит логику в сохранении открытого дипломатического канала. При этом финский премьер подчеркнул, что Кошта лично заверил его: в ходе контакта не велось никаких переговоров. Орпо также напомнил, что общая позиция ЕС остается неизменной – союз продолжает поддерживать Украину и наращивать санкционное давление, а не «заманивает Россию за стол переговоров».

Как западные СМИ отреагировали на заявления саммита G7 по Украине

Политика / Международные новости

Сам Кошта видит для себя роль в возможных мирных переговорах, однако вопрос о том, кто будет представлять Европу, остался открытым – Европейский совет не смог прийти к единому мнению, отмечает Helsingin Sanomat. Премьер Чехии Андрей Бабиш резюмировал ситуацию: Евросоюз не может договориться даже о том, стоит ли вообще вести переговоры, что, по мнению Орпо и ряда лидеров, наносит ущерб авторитету объединения.

Портал UOL со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщил, что Киев возлагает надежды на посредничество бразильского лидера Лулы да Силвы в потенциальных переговорах с Москвой. 18 июня помощник президента России Юрий Ушаков, оценивая итоги саммита G7, охарактеризовал обсуждение как исключительно негативное. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что украинский лидер на встрече пытался представить себя «центром мироздания» для западных стран.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь