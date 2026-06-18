Ушаков заявил, что на саммите G7 «был только негатив»
На саммите стран «большой семерки» (G7) не было ничего хорошего, только негатив, заявил «Вестям» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив», – подчеркнул он.
По словам Ушакова, при планировании саммита Россия-АСЕАН в Казани даты саммита стран G7 были неизвестны. В Москве «даже знать не хотели» о проведении мероприятия во Франции, добавил помощник.
Одним из вопросов, которые обсуждались на саммите G7, стало украинское урегулирование. В частности, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер говорил, что Белый дом выразил готовность обеспечить поддержку в вопросе увеличения количества ракет ПВО и давления на Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский в ходе саммита G7 пытался изобразить себя центром мироздания среди западных коллег. Дипломат сравнила встречу украинского лидера с другими лидерами с совершением ритуала, где ему нужно было «замарать их своими прикосновениями». По словам Захаровой, черный костюм был необходим Зеленскому, чтобы показать, как он «управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров».