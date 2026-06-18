Ушаков заявил, что на саммите G7 «был только негатив»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский в ходе саммита G7 пытался изобразить себя центром мироздания среди западных коллег. Дипломат сравнила встречу украинского лидера с другими лидерами с совершением ритуала, где ему нужно было «замарать их своими прикосновениями». По словам Захаровой, черный костюм был необходим Зеленскому, чтобы показать, как он «управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров».