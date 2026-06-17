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Захарова: Зеленский хотел изобразить из себя центр мироздания на саммите G7

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «большой семерки» (G7) пытался изобразить себя центром мироздания среди западных коллег. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он, мол, не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике», – сказала она.

Дипломат также сравнила встречу украинского лидера с западными коллегами с совершением ритуала, где ему нужно было «замарать их своими прикосновениями». По словам Захаровой, черный костюм был необходим Зеленскому, чтобы показать, как он «управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров».

На саммите G7 Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи украинский лидер заявил, что Вашингтон готов обеспечить поддержку в вопросе увеличения количества ракет ПВО и давления на Россию. При этом глава Белого дома 14 июня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где сообщил, что окажет воздействие на ЕС и Украину для достижения мирной сделки.

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