Захарова: Зеленский хотел изобразить из себя центр мироздания на саммите G7

«Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он, мол, не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике», – сказала она.