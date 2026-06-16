Зеленский: США могут поддержать укрепление ПВО Украины

16 июня Трамп объявил, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине в связи с достижением соглашения с Ираном. За два дня до этого он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп сообщил, что окажет воздействие на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. В Москве также ожидают визита его спецпредставителей для обсуждения соглашения.