Зеленский: США могут поддержать укрепление ПВО Украины
Вашингтон готов обеспечить поддержку в вопросе увеличения количества ракет ПВО и давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G7.
«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Важно, что США готовы обеспечить поддержку в этих направлениях работы», – написал он в Telegram.
Reuters пишет, что Зеленский и европейские лидеры на саммите G7 стремились убедить Трампа в том, что положение Украины улучшилось, поэтому Киев настаивает на укреплении своих позиций на будущих мирных переговорах с Москвой. Трамп заявил, что «сделает все, что в его силах», для достижения сделки.
16 июня Трамп объявил, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине в связи с достижением соглашения с Ираном. За два дня до этого он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп сообщил, что окажет воздействие на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. В Москве также ожидают визита его спецпредставителей для обсуждения соглашения.