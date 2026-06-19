UOL: Украина попросила лидера Бразилии стать посредником на переговорах с Россией
Украинские власти рассчитывают на посредническую роль президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в возможных переговорах с Россией. Об этом сообщил портал UOL со ссылкой на источники в бразильском правительстве.
По данным издания, Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции запросил встречу с бразильским лидером и более 40 минут излагал ему позицию Киева по урегулированию конфликта.
Как отмечают источники, интерес Украины к посредничеству Бразилии связан с тем, что Лула да Силва, в отличие от многих европейских политиков, поддерживает доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Собеседники портала уточнили, что в настоящее время телефонный разговор или личная встреча лидеров России и Бразилии не планируются. При этом они не исключили, что Путин и Лула да Силва могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС, который состоится в сентябре в Нью-Дели.
18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги саммита G7, заявил, что на встрече «был только негатив». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что украинский лидер пытался представить себя «центром мироздания» для западных стран. Захарова также заявила, что черный костюм был необходим Зеленскому, чтобы показать, как он «управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров».