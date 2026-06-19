UOL: Украина попросила лидера Бразилии стать посредником на переговорах с Россией

Собеседники портала уточнили, что в настоящее время телефонный разговор или личная встреча лидеров России и Бразилии не планируются. При этом они не исключили, что Путин и Лула да Силва могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС, который состоится в сентябре в Нью-Дели.