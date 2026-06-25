Становится ли демпартия США коммунистической

Коммунисты избираются в демократических штатах, заявил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Таким образом он отреагировал на результаты демократических праймериз перед промужеточными выборами в конгресс в ноябре в своем родном Нью-Йорке, состоявшихся 24 июня. В этом штате состоялось три партийные гонки, в которых победили левые демократы, поддержанные мэром города Нью-Йорк Зохраном Мамдани, который называл себя «демократическим социалистом». И дело не только в самом результате, но и в том, что им удалось победить представителей партийного истеблишмента, двое из которых являются действующими конгрессменами. Например, своей должности в январе 2027 г. лишится глава латиноамериканского кокуса (группы) демократов в палате представителей Адриано Эспайат, представлявший 13-й округ Нью-Йорка с 2017 г. Кроме того, победителей поддерживал не только Мамдани, но и политическая организация «Демократические социалисты Америки» (DSA). На ее официальном сайте указано, что она меняет «маргинальный имидж» социализма и превращает эту идеологию в мейнстрим. Именно DSA в свое время поддерживали действующих членов конгресса и наиболее ярких представителей левого крыла демпартии Рашиду Тлаиб и Александрию Окасио-Кортес.