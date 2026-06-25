Становится ли демпартия США коммунистической

Становится ли демпартия США коммунистическойДональд Трамп уверен в этом после праймериз демократов
Коммунисты избираются в демократических штатах, заявил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Таким образом он отреагировал на результаты демократических праймериз перед промужеточными выборами в конгресс в ноябре в своем родном Нью-Йорке, состоявшихся 24 июня. В этом штате состоялось три партийные гонки, в которых победили левые демократы, поддержанные мэром города Нью-Йорк Зохраном Мамдани, который называл себя «демократическим социалистом». И дело не только в самом результате, но и в том, что им удалось победить представителей партийного истеблишмента, двое из которых являются действующими конгрессменами. Например, своей должности в январе 2027 г. лишится глава латиноамериканского кокуса (группы) демократов в палате представителей Адриано Эспайат, представлявший 13-й округ Нью-Йорка с 2017 г. Кроме того, победителей поддерживал не только Мамдани, но и политическая организация «Демократические социалисты Америки» (DSA). На ее официальном сайте указано, что она меняет «маргинальный имидж» социализма и превращает эту идеологию в мейнстрим. Именно DSA в свое время поддерживали действующих членов конгресса и наиболее ярких представителей левого крыла демпартии Рашиду Тлаиб и Александрию Окасио-Кортес.
Последняя, как и Мамдани, рекрутирует левых кандидатов, призывая их баллотироваться в конгресс. Согласно ее официальному сайту и странице в соцсети Х, в ходе избирательного цикла 2025–2026 гг. Кортес поддержала трех кандидатов, один из которых в итоге проиграл праймериз, другой – выиграл и праймериз, и довыборы, а третий пока только продвинулся на праймериз в своем штате.
Левое крыло демпартии от умеренного отличают позиции по нескольким вопросам, включая политику здравоохранения, налоговое законодательство и климатические регуляции. Например, левые выступают за значительное увеличение налоговой нагрузки на богатых американцев. Об этом постоянно говорят и Окасио-Кортес, и ее наставник – независимый сенатор Берни Сандерс (в большинстве случаев голосует с демократами). Кроме того, они выступают за бесплатное образование и здравоохранение для всех граждан США и в некоторых случаях – для неграждан (легальных иммигрантов). Во внешней политике наиболее актуальным «разломом» между умеренными и левыми демократами является поддержка Израиля. Умеренные стараются не очень резко критиковать Западный Иерусалим и его действия в отличие от левых, поддерживающих Палестину.
При этом у двух крыльев партии разнятся способы сбора средств на проведение политических мероприятий, включая кампании по переизбранию. Левые в значительной мере ориентируются на пожертвования граждан в пику более традиционных для американской политсистемы в целом (а не только для демократов) попыток заручиться поддержкой больших компаний и представителей бизнеса. Та же Окасио-Кортес в 2024 г., согласно отчетности ее кампании, опубликованной на сайте федеральной избирательной комиссии, не взяла ни одного доллара у корпоративных структур.
И хотя на демократических праймериз пока что в большинстве случаев побеждают более умеренные кандидаты (согласно открытым данным по избирательным округам), партия и ее электорат постепенно двигаются влево. Об этом говорит история голосования конгрессменов-демократов. Кроме того, прогрессивный кокус, представляющий левое крыло, в последние годы значительно расширился. Если в 1991 г. его основали шесть членов палаты, то теперь в нем состоит больше 100 представителей-демократов.
Левение демпартии – это пока очень новый и долгосрочный с точки зрения реализации тренд, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Он считает, что на грядущих в ноябре промежуточных выборах умеренному крылу удастся перетянуть одеяло на себя. Радикализация партий с целью мобилизации своего ядерного электората свойственна и республиканцам, и демократам, но обе партии умеют адаптироваться к таким изменениям. Демократы сидят на двух стульях, так как постоянно хотят представить себя более адекватным противовесом, в их интерпретации, «радикалам-трампистам в республиканской партии», но заодно пытаются оседлать волну популярности прогрессивных идей среди молодежи, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. «На уровне отдельных штатов и городов левение демпартии будет наиболее выраженным. На национальном же уровне партия попытается выпускать более умеренных кандидатов», – резюмировал эксперт.