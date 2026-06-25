Каким видят мир к 2050 году в Кремле и эксперты-международники

То, что Россия называет сверхдержавностью или гегемонией, сами американцы считают заслуженным лидерством, объяснил научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. «С момента основания они считали себя исключительными, были преисполнены идеей религиозного мессианства и под этим предлогом поставили цель экспортировать свою модель демократии, так как считали ее самой лучшей», – подчеркнул Кошкин. Как считает эксперт, ситуация изменится только тогда, когда на международной арене возникнет действительно конкурентоспособная держава, способная «затмить Вашингтон по всем фронтам». Но пока этого не наблюдается – Китай и Россия могут быть частичным противовесом, но опередить США у них не получится. И даже смена лидеров и поколений не поможет избавить США от триумфализма: это не получилось, например, у Барака Обамы, который, будучи кандидатом в президенты, тоже думал о многополярности и хотел сократить глобальное присутствие Америки. Не смог и Трамп вопреки своим обещаниям сфокусироваться на внутренних проблемах, не получится и у его преемников – ни у вице-президента США Джеймса Вэнса, ни тем более у госсекретаря Марко Рубио. «Истеблишмент, группы интересов и история всегда берут вверх в этой внутренней битве», – подчеркивает Кошкин.