Кот особого назначения: чем занимается главный питомец Британии

Уже 15 февраля Сагг отправилась в приют Battersea Dogs & Cats Home. «Я надеялась, что у нас будет милый маленький котеночек», – вспоминала она. Однако сотрудники отговорили ее: в оживленной резиденции с постоянной суетой и потоком незнакомых людей молодое животное испытало бы сильный стресс. Для Даунинг‑стрит нужен был закаленный уличный кот. Как раз в этот момент к Сагг подошел Ларри и прижался к ее ноге. Как оказалось, питомца подобрали несколько недель назад в боро Уондсуэрт на юге Лондона. По оценкам специалистов он был старше трех, но моложе пяти лет. Так кот Ларри стал главным мышеловом Даунинг-стрит.