Кот особого назначения: чем занимается главный питомец Британии

Кот особого назначения: чем занимается главный питомец БританииЗа 15 лет службы Ларри на Даунинг‑стрит сменилось уже шесть премьер‑министров
Британцы шутят, что самое стабильное в политической жизни их страны – кот Ларри. 15 лет он несет службу на Даунинг-стрит в должности главного мышелова. За это время уже сменилось шестеро премьер-министров: в начале недели Ларри официально попрощался с Киром Стармером и теперь ждет утверждения нового главы правительства.
Открытая вакансия
Кошки издавна защищали британских лидеров от мышей. Первый задокументированный случай относится еще к XVI в. Лорд-канцлер Томас Уолси (1515-1529) открыто демонстрировал свою любовь к кошкам – пушистые питомцы сопровождали его повсюду: от воскресных месс до приемов при дворе. Конечно, они оказывались рядом с ним и на рабочем месте. Эта привязанность даже увековечена в бронзе. Когда в 2011 г. в Ипсвиче (графство Суффолк) открыли памятник Уолси, рядом с его креслом собравшиеся увидели маленькую кошечку.
До Ларри должность главного мышелова занимал кот Хамфри: он начал службу в 1989 г. при Маргарет Тэтчер, отработал полный срок Джона Мейджора и внезапно исчез в 1997 г. – вскоре после избрания Тони Блэра. Тотчас поползли слухи, будто супруга нового премьера невзлюбила питомца и извела его. Волна домыслов дошла до Палаты общин: оттуда поступил официальный запрос о судьбе Хамфри. Чиновникам пришлось собрать пул журналистов и отвести их домой к одному из госслужащих – там и обнаружился кот живым и здоровым. По официальной версии, из‑за преклонного возраста животное отправили на пенсию. Хамфри тогда было около девяти лет, на заслуженном отдыхе он прожил еще примерно столько же и скончался в марте 2006 г.
С тех пор официальных мышеловов на Даунинг-стрит не было. В 2007-2008 гг. канцлер казначейства Алистер Дарлинг привозил с собой кошку Сибил, но она была его домашним животным. Это не решало проблему: в итоге грызуну расплодились так, что попали в поле зрения СМИ.
В январе 2011 г. журналистка ITV News Люси Мэннинг вела репортаж с Даунинг-стрит, 10, который наделал много шума по всей Британии: в кадр дважды попала крыса, пробежавшая по крыльцу резиденции премьер-министра. И это был не первый случай – за неделю до этого грызуна заметили во время сюжета ВВС.
В резиденции всерьез задумались над решением: лучшим средством от мышей, конечно, считался кот. Некоторое время на Даунинг-стрит спорили, не возмутятся ли налогоплательщики, если часть их денег пойдет на содержание домашнего животного, рассказывала тогда руководителя оперативного отдела премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Лиз Сагг. В итоге кошатники взяли верх.
Уже 15 февраля Сагг отправилась в приют Battersea Dogs & Cats Home. «Я надеялась, что у нас будет милый маленький котеночек», – вспоминала она. Однако сотрудники отговорили ее: в оживленной резиденции с постоянной суетой и потоком незнакомых людей молодое животное испытало бы сильный стресс. Для Даунинг‑стрит нужен был закаленный уличный кот. Как раз в этот момент к Сагг подошел Ларри и прижался к ее ноге. Как оказалось, питомца подобрали несколько недель назад в боро Уондсуэрт на юге Лондона. По оценкам специалистов он был старше трех, но моложе пяти лет. Так кот Ларри стал главным мышеловом Даунинг-стрит.
Подвиги и кошачьи войны
На сайте Даунинг-стрит осторожно сформулировано: в обязанности кота входит «приветствие гостей, проверка систем безопасности, тестирование антикварной мебели на пригодность для сна <...> и поиск решения проблемы с мышами, заполонившими дом».
Ларри начал свою службу с того, что поцарапал женщину-репортера, попытавшуюся взять его на руки. Но уже в конце апреля 2011 г. стало ясно, что его назначили не зря. В разгар рабочего дня Ларри пробрался через окно в комнату секретарей премьер‑министра и с гордым видом положил мертвую мышь к их ногам. Отойдя от шока, присутствующие разразились одобрительными возгласами. Спустя два месяца Дэвид Кэмерон сообщил, что питомец поймал еще двух мышей.
Мышей и крыс на Даунинг-стрит действительно стало меньше, хотя британские СМИ сомневаются, что Ларри их переловил, а не отпугнул своим присутствием. «Сведения о его способностях мышелова весьма противоречивы, хотя порой его и фотографировали за ловлей мышей и один раз – голубя», – писала The Guardian. Голубь, кстати, сумел вырваться из когтей Ларри и улететь. Также один раз засняли, как он прогнал из кустов возле резиденции лису.
Зато в сети немало роликов, как Ларри конфликтует с другими котами. Его злейшим врагом стал Палмерстон – официальный мышелов британского МИДа. В 2016 г., вскоре после начала службы Палмерстона, появилось видео, как он тайком пробрался на территорию Ларри, в резиденцию премьер-министра. Там незваного гостя обнаружила полиция и с позором «депортировала» обратно. Противостояние двух котов завершилось в 2020 г., когда Палмерстон ушел на пенсию. Свои последние годы он доживал в доме резиденции губернатора Бермудских островов в чине «консультанта по кошачьим отношениям» и скончался в феврале 2026 г.
Рекорды и прочие обстоятельства
После выборов 2019 г. ходили слухи, что мышелов может уйти на пенсию: новый премьер‑министр Борис Джонсон был собачником и действительно поселил на Даунинг‑стрит своего джек‑рассела. Но Ларри сохранил должность. Не помешал ему ни лабрадор Риши Сунака, ни кошки Кира Стармера. С последними он даже не пересекался: домашние питомцы премьера обитали в жилых помещениях резиденции, тогда как вотчина Ларри – офисные пространства и улица.
Премьер-министры приходят и уходят, а Ларри остается. Он уже побил рекорд среди мышеловов Даунинг-стрит, прослужив при шести главах правительства – от Дэвида Кэмерона до Кира Стармера. Его предшественники, коты Питер (1929–1946) и Питер III (1947–1964), успели поработать лишь при пяти премьерах каждый.
Далеко не всем Ларри приходился по нраву. Тереза Мэй, будучи собачницей, не питала к нему теплых чувств. Бывший секретарь Шотландии Ян Мюррей грубо высказался о коте после того, как тот отказался позировать вместе с лейбористами. Но и Ларри любит далеко не всех. Например, в 2019 г. он сорвал фотосессию Дональду Трампу в 2019 г., сбежав с нее, а затем спокойно устроился спать под лимузином американского президента.
От имени Ларри ведется сразу несколько аккаунтов в соцсетях. Самый известный – Larry the Cat (@Number10cat) в Х, у которого почти 900 000 подписчиков. В них кот язвительно комментирует каждую смену премьер‑министра. Например, Дэвида Кэмерона он проводил словами: «Люди подняли немалую шумиху из-за того, что я сменил дворецкого». Про Бориса Джонсона написал: «Я вышел, чтобы проверить, ушел ли он. Он ушел». А сейчас «Ларри» сообщает, что уже связался с Энди Бернемом, чтобы уточнить расписание кормежек.
Ларри уже около 18 лет. По человеческим меркам он – 90-летний старик. Кот не выглядит уставшим, хотя, признают СМИ, стал двигаться помедленнее, чем в свои лучшие годы. Ларри приобрел такое значение для британской политической жизни, что на Даунинг-стрит даже разработали отдельный план на случай его смерти и присвоили ему кодовое название, обнаружила пару лет назад The Times. Обычно так поступают с королевскими особами. Например, уход короля Георга VI в 1952 г. обозначили словосочетанием «Угол Гайд-Парка», чтобы операторы телефонных коммутаторов не разнесли новость о кончине монарха раньше времени. Профессии операторов уже нет, а традиция живет. Смерть королевы Елизаветы II зашифровали фразой «Лондонский мост рухнул».
План для Ларри назван «Ларри Бриджес». Ведь как известно, кошки не умирают, а уходят на радугу.