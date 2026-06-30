Что скрывается за закрытой дипломатией Белоруссии на Валдае и в Китае

В целом же сценарий вовлечения Белоруссии в конфликт с Украиной вывел бы его на совершенно новый уровень с угрозой очень опасной эскалации, уверен Кашин. С одной стороны, у Белоруссии еще не воевавшая армия, с другой – это привело бы к удлинению фронта сразу в два раза. Кроме того, в небольшой по размеру Белоруссии находится масса стратегически важных объектов и если там будет фиксироваться продвижение противника к крупным городам, то развитие событий может дойти до применения ядерного оружия. «Это был бы совсем другой уровень конфликта, но подобные всплески происходят почти каждый год. Тем не менее мы не можем исключать того, что конфликт распространится на Белоруссию. Сейчас вся стратегия украинской стороны направлена на эскалацию, чтобы убедить Россию согласиться на перемирие по линии фронта, Лукашенко эскалация совершенно не нужна», – уверен Кашин.