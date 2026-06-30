Что скрывается за закрытой дипломатией Белоруссии на Валдае и в Китае

Что скрывается за закрытой дипломатией Белоруссии на Валдае и в КитаеАлександр Лукашенко пытается стать центром диалога по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июня начал свой рабочий визит в Китай после двухдневных закрытых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в резиденции «Валдай» в Новгородской области. При этом принимавший белорусского лидера председатель КНР Си Цзиньпин все равно решил уточнить, состоялся ли у него перелет в Пекин из Минска. «Нет, я летел из Подмосковья сюда», – сказал в ответ Лукашенко, вероятно, намеренно упростив свой маршрут для восприятия. Свой 17-ый визит в КНР он сравнил с возвращением к «себе домой».
Си отметил, что Китай и Белоруссия «настоящие друзья» (цитата по «Синьхуа», в устной речи было употреблено словосочетание «железные братья»). Отношения двух стран, по мнению Си, выдержали испытания международной турбулентностью и достигли высшей точки в истории. Лукашенко подтвердил, что они «постоянно обмениваются точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе». Позже вице-премьер Белоруссии Николай Снопков пояснил, что речь шла именно о Европе, так как «всем интересно, что у нас происходит».
По данным близкого к пресс-службе Лукашенко Telegam-канала «Пул первого», лидеры общались больше трех часов. В Китае Лукашенко последний раз был в сентябре 2025 г., посетив парад к окончанию Второй мировой войны.
До поездки в КНР состоялся практически полностью закрытый для СМИ двухдневный визит Лукашенко на Валдай к Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил, что там затрагивалась тема Украины, но отказался отвечать на вопрос, стал ли Лукашенко каналом связи Москвы и Киева. «Для того чтобы эти имеющиеся каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени. Они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», – отметил Песков. Посланий из Киева, по его словам, Лукашенко не передавал, но обсуждались и стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Сам же Путин накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал: «Уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров [с Украиной], можно использовать тоже белорусские возможности». В то же время, по словам Путина, окрики со стороны Киева «не вызывают паники» у Лукашенко.
Украина прямо не упоминалась на встрече Лукашенко и Си. При этом МИД Белоруссии 29 июня заявил, что Минск «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечет ее границу без разрешения». Одновременно, как заявил RT замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета, Минск «пытается убедить Западную Европу восстановить диалог, чтобы предотвратить куда более масштабный конфликт». Секрета сам «только что вернулся из Вены», и белорусы недавно провели несколько раундов переговоров с «нашими западноевропейскими коллегами».
Во время визита в Россию были показаны лишь кадры прилета Лукашенко на неназванный аэродром, где он поприветствовал встречавших и выехал в кортеже в сторону резиденции. Известно, что в первый день диалог продолжался больше 4,5 часа «в закрытом формате тет-а-тет». На следующий день, 27 июня, в «Пуле первого» лишь написали, что у Путина и Лукашенко «переговоры запланированы, и даже в расширенном составе».
Долгий разговор президентов шел на фоне всплеска сообщений о возможном вовлечении Минска в конфликт с Украиной, что в Белоруссии подчеркнуто отрицают. 19 июня президент Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на вывод российского оборудования, которое используется для корректировки ударов по Украине. 24 июня он уже сказал, что ретрансляторы прекратили свою работу. 26 июня Зеленский заявил, что «Украина выдвинула предложения как ключевым партнерам, так и друзьям Путина». До этого Лукашенко 25 июня говорил, что недавно встретился с представителями Зеленского и сказал им: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится». При этом он еще раз заявил о нежелании воевать с украинцами.
Связывать поездки Лукашенко в Россию и Китай в единую картину вряд ли стоит – последняя из них готовилась давно, там нет элемента чрезвычайности, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. КНР – один из внешнеполитических приоритетов Лукашенко на протяжении десятилетий, и он старается поддерживать с ней подчеркнуто тесные связи. Для Китая же Белоруссия важна, так как через нее идет важный сухопутный транзит китайских грузов в Европу, Минск также частично служит точкой входа некоторых товаров из КНР на российский рынок, говорит аналитик.
Командировка в Азию
Что же касается валдайской встречи Путина и Лукашенко, Кашин соглашается, что она могла быть связана с общим ростом напряженности на белорусско-украинской границе и прямыми военными угрозами Киева, пусть официально главной темой была экономика. При этом Минск действительно задействует свои дипломатические возможности, имея более широкие контакты, чем Россия. Белоруссия по-прежнему пытается играть посредническую роль между Россией и Украиной и обмены пленными идут именно через белорусскую границу, напоминает Кашин.
В целом же сценарий вовлечения Белоруссии в конфликт с Украиной вывел бы его на совершенно новый уровень с угрозой очень опасной эскалации, уверен Кашин. С одной стороны, у Белоруссии еще не воевавшая армия, с другой – это привело бы к удлинению фронта сразу в два раза. Кроме того, в небольшой по размеру Белоруссии находится масса стратегически важных объектов и если там будет фиксироваться продвижение противника к крупным городам, то развитие событий может дойти до применения ядерного оружия. «Это был бы совсем другой уровень конфликта, но подобные всплески происходят почти каждый год. Тем не менее мы не можем исключать того, что конфликт распространится на Белоруссию. Сейчас вся стратегия украинской стороны направлена на эскалацию, чтобы убедить Россию согласиться на перемирие по линии фронта, Лукашенко эскалация совершенно не нужна», – уверен Кашин.
Лукашенко стремится максимально расширить поле для своего политического маневра, куда вполне укладывается и поездка в КНР, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Сейчас существует реальная угроза втягивания Минска в украинский конфликт, так как Киев считает Белоруссию стоящей на российской стороне при любой риторике, говорит эксперт. Одной из тем для обсуждения на Валдае у Путина и Лукашенко вполне могли быть военные вопросы, а с другой стороны, Минск мог настаивать на расширении более выгодных для себя форм экономического сотрудничества.