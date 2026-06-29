Песков: Лукашенко не передавал Путину посланий от Зеленского

29 июня Путин в интервью Павлу Зарубину сообщил, что Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмене военнопленных. По словам президента РФ, белорусский лидер готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Путин заявил, что грубые окрики со стороны Киева не вызывают паники у президента Белоруссии. Кроме того, по словам российского лидера, возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии.