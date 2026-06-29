Песков: Лукашенко не передавал Путину посланий от Зеленского

Песков: Лукашенко не передавал Путину посланий от ЗеленскогоПредставитель Кремля сказал «Ведомостям», что каналы связи с Киевом должны оставаться в тени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал российскому лидеру Владимиру Путину посланий от украинского президента Владимира Зеленского в ходе встречи на Валдае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей».
Журналист спросил Пескова, является ли Лукашенко каналом связи с Киевом, учитывая его встречу с представителями офиса Зеленского в Минске.
«Для того, чтобы эти имеющиеся каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени. Они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», – сказал Песков.
29 июня Путин в интервью Павлу Зарубину сообщил, что Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмене военнопленных. По словам президента РФ, белорусский лидер готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Путин заявил, что грубые окрики со стороны Киева не вызывают паники у президента Белоруссии. Кроме того, по словам российского лидера, возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии.