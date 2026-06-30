Как отсутствие результатов Анкориджа изменит украинский конфликт

Главный вывод, который можно сделать из выступления президента, – это то, что продвигаемый Европой и Киевом нарратив о переломе боевых действий в пользу Украины – ложь, подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Эксперт объяснил, что заявление о стремлении России освободить Донбасс и Новороссию – сигнал Трампу. «Если США отказываются от своих предложений, сделанных в Анкоридже, то и Москва откажется от компромиссов, на которые была готова пойти тогда», – уточнил эксперт. При этом американское посредничество остается актуальным, но только при условии, что администрация Трампа не примет видение европейцев и украинцев. «Никакого другого посредника со стороны Запада, кроме Трампа, не может быть сейчас», – пояснил Суслов. По его мнению, сама администрация Трампа не до конца определилась по поводу своей переговорной позиции. Есть точка зрения ястребов, продвигаемая госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом. С другой стороны, есть позиция спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, трамповского зятя Джареда Кушнера и вице-президента США Джеймса Вэнса. «Окончательно позиция США будет сформирована на основе объективного анализа ситуации на поле боя. Здесь в интересах России убедить Трампа и его команду в том, что продвигаемый европейцами и украинцами нарратив не имеет ничего общего с реальностью. Именно этим вчера и занимался Владимир Путин», – резюмировал Суслов.