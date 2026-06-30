Как отсутствие результатов Анкориджа изменит украинский конфликт

Как отсутствие результатов Анкориджа изменит украинский конфликтДональд Трамп не может предложить ничего нового
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость окончательного освобождения Донбасса и Новороссии, а также рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей на саммите в американском Анкоридже, прошедшем между ним и его коллегой из США Дональдом Трампом в августе 2025 г. «Этот так называемый дух Анкориджа хоть и не был облечен в какие-то формальные документы – никто не ставил никаких подписей, – но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – сказал Путин. Он также выразил сомнение в том, что европейские лидеры могли убедить Трампа изменить позицию по Украине. В связи с этим он подчеркнул готовность Москвы продолжить диалог с США после завершения горячей фазы иранского конфликта. После встречи в Анкоридже российские официальные лица настаивали на необходимости вывода ВСУ с территории ДНР. Но не упоминали в этом контексте подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей, относимых к Новороссии.
В этом же контексте Путин заявил, что Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины. Контакты по урегулированию налажены сразу по нескольким направлениям и линиям. Помимо уже известных запросов о встрече и временном прекращении огня поступали и другие украинские инициативы. Они, по словам президента, включали взаимное прекращение ударов вглубь территорий, а также ограничение боевых действий только четырьмя территориями – Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР – и прекращение их на всех остальных участках фронта. Путин отметил, что такие предложения неприемлемы: они могли бы просто дать ВСУ возможность снять свои войска с Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей и перебросить их на указанные направления. «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», – заявил он. Вместе с тем президент добавил, что не исключает попыток ВСУ предпринять отвлекающие атаки. Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для противника, подчеркнул Путин. По его словам, удары ВСУ по гражданским объектам являются частью информационной операции с целью породить неуверенность и заставить Россию приостановить наступление.
Россия остается приверженной своим основным позициям, включающим весь Донбасс и территории, подконтрольные России, а также продолжение переговоров по оставшимся вопросам, объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, установка, согласно которой каждая следующая попытка дипломатии будет проходить в худших для Украины условиях и с растущими требованиями Москвы, не изменилась. Что касается роли США как посредника при урегулировании украинского конфликта, то на нынешнем этапе американцы не особо заинтересованы в дипломатии – не в последнюю очередь потому, что не имеют четкого представления о желаемом завершении войны и колеблются в зависимости от текущего положения дел. «В Москве делают явное различие между США, которые, несмотря на все ограничения, все же демонстрируют способность проявлять некоторую гибкость с целью продвижения дипломатии, и Европой, которая занимает железобетонную позицию: никаких уступок России», – подчеркнул Лукьянов. Он уточнил, что американцы в отличие от европейцев могут сыграть роль в политико-дипломатическом урегулировании, но их участие будет вспомогательным. «Ждать от Трампа и его людей решающего вклада в урегулирование не надо. Говоря по-простому, ему это просто не настолько нужно», – сказал эксперт.
Главный вывод, который можно сделать из выступления президента, – это то, что продвигаемый Европой и Киевом нарратив о переломе боевых действий в пользу Украины – ложь, подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Эксперт объяснил, что заявление о стремлении России освободить Донбасс и Новороссию – сигнал Трампу. «Если США отказываются от своих предложений, сделанных в Анкоридже, то и Москва откажется от компромиссов, на которые была готова пойти тогда», – уточнил эксперт. При этом американское посредничество остается актуальным, но только при условии, что администрация Трампа не примет видение европейцев и украинцев. «Никакого другого посредника со стороны Запада, кроме Трампа, не может быть сейчас», – пояснил Суслов. По его мнению, сама администрация Трампа не до конца определилась по поводу своей переговорной позиции. Есть точка зрения ястребов, продвигаемая госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом. С другой стороны, есть позиция спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, трамповского зятя Джареда Кушнера и вице-президента США Джеймса Вэнса. «Окончательно позиция США будет сформирована на основе объективного анализа ситуации на поле боя. Здесь в интересах России убедить Трампа и его команду в том, что продвигаемый европейцами и украинцами нарратив не имеет ничего общего с реальностью. Именно этим вчера и занимался Владимир Путин», – резюмировал Суслов.