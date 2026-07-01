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Зачем президент Казахстана анонсировал «капремонт» его государственности

Вступающая в силу 1 июля новая конституция страны лишь его начало, обещает он
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
Касым-Жомарт Токаев очень любит постоянно ремонтировать политическую систему Казахстана
Касым-Жомарт Токаев очень любит постоянно ремонтировать политическую систему Казахстана / Максим Стулов / Ведомости

В Казахстане с 1 июля начнется глубокая модернизация всей системы государственного управления. Об этом 30 июня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании обеих палат парламента, существующих по предыдущей конституции. По его словам, эти изменения не будут очередной административной реформой в стране, а приведут к «капремонту» всей системы казахстанской государственности.

«Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления (1 июля вступит в силу новая конституция Казахстана. – «Ведомости»). Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности», – сказал Токаев, чьи слова приводит его пресс-служба.

Он напомнил депутатам, что с этой целью с 1 июля начнет действовать новый консультативный орган – Народный совет (Халық кеңесі) Казахстана, который заменит Ассамблею народов страны и Национальный курултай. Народный совет, по словам Токаева, первая в истории страны «диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия». Она включила в свой состав 126 представителей маслихатов (местные представительные органы в Казахстане), общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества.

За принятие новой конституции Казахстана 16 марта проголосовали 97,15% граждан. Одним из главных изменений основного документа страны стало упразднение верхней палаты парламента (сената) и переименование нижней (мажилис) в курултай (в переводе означает «собрание»). Общее число депутатов там будет 145 (сейчас в нижней палате 98 парламентариев). Избираться они будут только по партийным спискам.

Всего, по словам Токаева, с 16 марта по 30 июня старому двухпалатному парламенту удалось принять девять пакетов законов, шесть из которых конституционные. Также был восстановлен упраздненный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым пост вице-президента. Новая конституция предполагает еще и ликвидацию должности советника президента, которую занимал Ерлан Карин. Последнего прочили в кандидаты на возрожденный пост вице-президента, но 30 июня Токаев назначил его первым заместителем главы своей администрации.

«С 2022 г. проведено три общенациональных референдума по судьбоносным для страны вопросам. Моя принципиальная позиция неизменна: именно народ должен быть творцом происходящих в стране перемен. Но конкретные инициативы могут и должны исходить от власти. Уже сейчас можно сказать: реализованные в нашей стране реформы создали устойчивую систему сдержек и противовесов властных институтов, повысили качество государственного управления», – похвастался Токаев.

Касым-Жомарт Токаев очень любит постоянно ремонтировать политическую систему Казахстана

По предыдущей конституционной реформе 2022 г. в Казахстане произошел переход от суперпрезидентской к президентской республике, а также исчезло упоминание в тексте Назарбаева.

Капитальный ремонт государства – продолжение недавней конституционной реформы, констатирует завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, конституционные поправки закладывают смену структуры власти и появление обновленного парламента. «То есть за счет этих изменений предусматривается смена кадров и принципов набора в государственных институтах. А парламент и правительство перейдут немного в другой режим работы», – говорит эксперт.

Анонсированные Токаевым масштабные преобразования государственных институтов призваны окончательно разорвать ментальные, административные и политические связи с предыдущим политическим руководством во главе с Назарбаевым, полагает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. За счет риторики строительства новой государственной модели, конституционной реформы и изменения парламентской системы нынешние власти пытаются переподтвердить собственную легитимность, особенно после массовых беспорядков в стране в январе 2022 г., говорит эксперт. «Аналогичные подходы в Казахстане использовал Назарбаев сразу после развала СССР. Однако, несмотря на наличие информационных технологий, объявленные казахстанским президентом цели будет трудно реализовать, поскольку претворять эти изменения в жизнь будут представители преимущественно старой элиты. Поэтому преобразования в государстве, скорее всего, пройдут на уровне администрирования», – отметил политолог.

Кроме этого, продолжает Грозин, Токаеву предстоит подготовить себе преемника к президентским выборам 2029 г. «Скорее всего, текущий президент не станет через различные сложные схемы нарушать конституцию и снова выдвигать свою кандидатуру. Другое дело, что из-за этого в государстве, вероятно, осталось не так много людей, готовых связать свое аппаратное, административное, финансовое будущее с уходящим президентом», – считает эксперт.

Решение проблемы транзита власти должно произойти на фоне роста геополитической неопределенности, замечает Грозин. С каждым годом Астане теперь сложнее играть на противоречиях международных центров силы и извлекать из этого выгоды. Поэтому по мере усиления глобальной конкуренции казахстанскому руководству, по мнению политолога, рано или поздно придется выбирать одну из сторон, чего оно до последнего пыталось избежать.

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