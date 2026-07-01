Зачем президент Казахстана анонсировал «капремонт» его государственности

Анонсированные Токаевым масштабные преобразования государственных институтов призваны окончательно разорвать ментальные, административные и политические связи с предыдущим политическим руководством во главе с Назарбаевым, полагает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. За счет риторики строительства новой государственной модели, конституционной реформы и изменения парламентской системы нынешние власти пытаются переподтвердить собственную легитимность, особенно после массовых беспорядков в стране в январе 2022 г., говорит эксперт. «Аналогичные подходы в Казахстане использовал Назарбаев сразу после развала СССР. Однако, несмотря на наличие информационных технологий, объявленные казахстанским президентом цели будет трудно реализовать, поскольку претворять эти изменения в жизнь будут представители преимущественно старой элиты. Поэтому преобразования в государстве, скорее всего, пройдут на уровне администрирования», – отметил политолог.