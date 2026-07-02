Как Украина мешает восстановлению отношений России с Японией и Южной Корей

Как говорит эксперт Центра военно-экономических исследований Института международной военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева, визит главы МИД Украины в Южную Корею на первый взгляд имеет конкретную и прагматичную повестку, которая лежит вне плоскости глобальной политики. И основной причиной переговоров, судя по всему, стало обсуждение судьбы двух северокорейских военнослужащих, о пленении которых заявляли в Киеве. Что же касается опасений, что Сеул окончательно рассорится с Москвой, жертвуя бизнес-интересами, то здесь эксперт видит продолжение стабильного, но неблагоприятного для России курса. Несмотря на предвыборные заявления Ли о более сбалансированной политике, фактически сохраняется вектор, заложенный администрацией предыдущего президента Юн Сок Ёля. И в преддверии саммита НАТО в июле вполне вероятно, что Южная Корея снова присоединится к западной позиции по украинскому вопросу, включая участие в санкционном режиме и экспортном контроле. В экономическом плане Сеул, судя по всему, уже смирился с потерями на российском рынке. Единственным потенциальным окном для взаимодействия остается сотрудничество по СМП, которое могло бы минимизировать логистические риски Южной Кореи. Но и здесь решение будет приниматься исключительно исходя из политической конъюнктуры, и если Сеул продолжит демонстрировать антироссийский крен, то рассчитывать ему на послабления или преференции в этом направлении не приходится. Как итог, фиксируется сохранение напряженности в двусторонних отношениях без видимых предпосылок для потепления в обозримой перспективе, заключает Зуева.