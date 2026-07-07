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Что может помешать регистрации «Яблока» на выборах в Госдуму

Партия должна успеть исправить обнаруженные ЦИК недостатки до 8 июля
Юлия Малева
Впереди у «Яблока» еще целый ряд процедур, которые могут помешать регистрации списка, отмечают эксперты
Впереди у «Яблока» еще целый ряд процедур, которые могут помешать регистрации списка, отмечают эксперты / Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 6 июля известила членов «Яблока» о выявленных недостатках в документах кандидатов в депутаты Госдумы, которые представила партия. В ЦИК обнаружили 25 технических ошибок: 19 касаются кандидатов из федерального списка (всего заявлено 275 человек) и 6 – одномандатников (всего выдвинуто 137 человек).

У кандидатов, планирующих баллотироваться по федеральному списку, комиссия зафиксировала следующие недочеты: например, не заверен диплом, нет справки о принадлежности к партии, нет справки о расходах на супруга, нет документов о смене фамилии, не совпадают адреса, не прописаны даты подписи, нет справки о расходах.

В документах одномандатников, например, был пропущен город в заявлении, нет СНИЛСа в заявлении или не указано гражданство, в копии паспорта содержится страница другого паспорта, не совпадает адрес в документах. Также есть одно замечание в целом по документу: в списках отсутствуют два выдвинутых кандидата.

«Яблоко» должно устранить озвученные недочеты до 8 июля, вопрос о заверении списка кандидатов будет рассмотрен на заседании ЦИК 10 июля, сообщила секретарь комиссии Наталья Бударина. «Полагаю, что партия также оперативно, как и ЦИК, поработает. Ко всем у нас одинаковые требования. Вы 4-го числа подали документы, наши [сотрудники] сутками сидели и проверяли их. Уж постарайтесь [исправить недочеты], видно, что это небрежные технические ошибки», – высказалась глава ЦИК Элла Памфилова.

Как документы проходят через ЦИК

Подать документы на заверение кандидатов в депутаты Госдумы партии могут до 12 июля. Затем ЦИК дается неделя на их рассмотрение. В случае успешного заверения документов начинается регистрация кандидатов. Для этого партия должна представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка. Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. В случае если ЦИК откажет в заверении списков кандидатов, у партии есть 10 дней на обжалование в Верховном суде. Уже подали документы в ЦИК «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и Партия пенсионеров. Заверили списки пока только у ЛДПР – они предоставили их первыми.

Представитель «Яблока» в ЦИК Иван Большаков отметил, что документы собирались в сжатые сроки, но партия постарается учесть все замечания и исправить их. «Как мы и ожидали, подавляющее большинство замечаний устранимы и не влияют на вопрос о регистрации списка. Мы оперативно внесем необходимые исправления <...>», – заявил он. Подобные извещения – требование законодательства: например, в 2016 и 2021 гг. недостатки обнаруживали у разных партий, включая «Яблоко», «Справедливую Россию» и КПРФ, которые в итоге были зарегистрированы для участия в выборах в Госдуму, напомнил Большаков.

Сейчас идет процесс по выдвижению списков кандидатов и вынесение подобных извещений о недостатках – это «очень» распространенная практика, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Все выявленные недочеты в документах можно разделить на критичные и исправимые: большинство недостатков исправимы (отсутствие СНИЛСа, наименования города или расхождения адресов), но расхождение содержания списка и решения о выдвижении – это серьезный недочет, говорит он.

Зачем «Яблоко» участвует в выборах в Госдуму

Политика / Демократия

Лица, которых забыли указать в федеральном списке кандидатов, уже не станут кандидатами, продолжает электоральный юрист Антон Тимченко. «Но все эти ошибки сами по себе не угрожают федеральному списку кандидатов в целом. Что, впрочем, еще никак не гарантирует участия «Яблока» в кампании, поскольку впереди еще ряд процедур, ошибки на которых могут привести к электоральной смерти партии на этих выборах», – сказал он «Ведомостям».

Съезд партии «Яблоко» проходил с 27 по 28 июня. Всего «Яблоко» выдвинуло 412 человек. Федеральная часть состоит из семи кандидатов, среди которых председатель московского регионального отделения Кирилл Гончаров, председатель челябинского отделения Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, зампред псковского отделения Яна Иванова, юрист Виталий Исаков, Большаков, советник председателя партии Татьяна Шнейдер.

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