Что значит уменьшение количества новых аспирантов в США на 15%Экономия усложнила процесс подготовки профессорско-преподавательского состава
Количество студентов, принятых в американские вузы на аспирантские программы к началу нового семестра осенью 2026 г., сократилось на 15%, несмотря на рост заявок на 3% в этом же году. Об этом сообщили 55 из 69 основных университетов США, числящихся в Ассоциации американских университетов по обмену данными (AAUDE). Представители образовательной сферы, опрошенные газетой The Washington Post (WP), выделили три основные проблемы: сокращение расходов на научные гранты, задержка утвержденного финансирования, визовые ограничения, а также новые налоговые правила, затрудняющие использование эндаументов. Все эти решения так или иначе связаны с деятельностью администрации президента США Дональда Трампа.
Например, Национальный научный фонд (NSF, ведомство при правительстве США, отвечающее за развитие науки) сократил свой бюджет на 20–30% для отдельных образовательных программ. А в целом расходы на науку в 2026 финансовом году снизили на 3%. Что касается новых налоговых правил для эндаументов, то они были приняты в рамках «Большого прекрасного законопроекта» Трампа, поддержанного конгрессом летом 2025 г. Вместо плоского налога в 1,4% республиканцы предложили прогрессивную шкалу с максимальным значением в 21%.
Дополнительно ситуацию осложняет спад притока иностранных студентов. Например, согласно открытым данным госдепартамента, на весенний семестр 2026 г. было выдано на 20% меньше студенческих виз, чем в аналогичный период в прошлом году. В учебном 2024/25 году количество зачислений иностранных студентов уменьшилось на 7,2% год к году. При этом в 2022/23 и 2023/24 гг. рост составлял 14 и 0,1% соответственно. Но это было после роста в 2021/22 г. на 80%.
Помимо финансовых аспектов администрацию не устраивает и предположительная идеологическая составляющая высшего образования в США. Это отслеживается и в ответе на запрос WP заместителя пресс-секретаря Белого дома Лиз Хастон: «Президент Трамп стремится сохранить Америку мировым лидером в области научных инноваций, а это означает финансирование настоящей науки, а не левой идеологии. В течение многих лет федеральные гранты направлялись на политизированные исследования без какой-либо отчетности перед налогоплательщиками или результатов, которые можно было бы продемонстрировать. Нынешняя администрация прекращает это расточительство».
В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз поднимал вопрос идеологизированности университетов и, в частности, говорил о протестной активности иностранных учащихся. Наиболее активно эта тема использовалась им во время пропалестинских протестов в кампусах ведущих американских образовательных учреждений весной 2024 г. А уже в конце июня того же года его пресс-секретарь (на тот момент пресс-секретарь кампании) Кэролайн Левитт заявила, что возможность остаться в США после получения образования будет только у тех иностранных студентов, «которые могут сделать важный вклад» в развитие страны. Она уточнила, что упрощенный доступ к гринкарте для таких студентов будет сопровождаться «жесточайшей системой проверки», которая исключит «коммунистов, исламистов, сторонников «Хамас» и ненавистников Америки».
Но и в президентство демократа Джо Байдена (2021–2025) некоторые иностранные студенты подвергались давлению. Например, в мае 2024 г. Bloomberg сообщило о случаях, когда американские пограничники отправляли в Китай возвращающихся с каникул на родине китайских студентов. По свидетельствам некоторых из них, перед этим пограничники спрашивали их, являются ли они членами Коммунистической партии Китая и оплачивает ли китайское правительство их обучение в США.
Вряд ли американские университеты столкнутся с кризисом, поскольку запас финансовой прочности, особенно у вузов «Лиги плюща», велик, говорит американист Павел Кошкин. По мнению эксперта, масштабы проблемы могут быть искусственно преувеличены в стремлении выбить новые бюджеты и одновременно дискредитировать Трампа. «Подобного рода отчеты и доклады с пугающей статистикой – логическое продолжение и неотъемлемая часть конфликта главы США с академической средой», – объяснил он. По его мнению, функция таких исследований, среди прочего, оказывать прессинг или «держать удар» в рамках имиджевых и культурных войн. Тем более в случае возвращения демократов к власти через два с половиной года проблема, по сути, будет исчерпана и сведется на нет.
Введение дополнительных ограничений в процессе получения студенческих виз действительно привело к тому, что в 2026 г. сократилось количество иностранцев, поступивших в американские колледжи и университеты, а заморозки федеральных средств и отмены грантов – к сокращению бюджетов отдельных университетов, в том числе на оплату обучения студентов в магистратуре и аспирантуре, преимущественно в сфере общественных и гуманитарных наук, подчеркнула младший научный сотрудник ИСКРАНа Александра Головко-Охременко. «Однако падение численности студентов, в том числе иностранных, заметно ниже, чем это наблюдалось во время пандемии. Американские исследовательские институты по-прежнему остаются одними из крупнейших и влиятельнейших мировых исследовательских центров, особенно в сфере STEM», – сказала она.