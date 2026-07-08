Что значит уменьшение количества новых аспирантов в США на 15%

В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз поднимал вопрос идеологизированности университетов и, в частности, говорил о протестной активности иностранных учащихся. Наиболее активно эта тема использовалась им во время пропалестинских протестов в кампусах ведущих американских образовательных учреждений весной 2024 г. А уже в конце июня того же года его пресс-секретарь (на тот момент пресс-секретарь кампании) Кэролайн Левитт заявила, что возможность остаться в США после получения образования будет только у тех иностранных студентов, «которые могут сделать важный вклад» в развитие страны. Она уточнила, что упрощенный доступ к гринкарте для таких студентов будет сопровождаться «жесточайшей системой проверки», которая исключит «коммунистов, исламистов, сторонников «Хамас» и ненавистников Америки».