Россия, Турция и страны Персидского залива обсуждают судьбу систем С-400

Россия, Турция и страны Персидского залива обсуждают судьбу систем С-400Анкара хочет в итоге получить так истребители F-35, но Израиль против
Россия должна быть частью переговоров по поводу возможной перепродажи третьей стране стоящей на вооружении Турции российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом вечером 10 июля The National News заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. По его словам, для Турции «не будет проблемой» получить американские истребители пятого поколения F-35. Передачу таких уже оплаченных самолетов США остановили под предлогом покупки в 2019 г. Турцией С-400.
«Рособоронэкспорт» воздержался от комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет переговоры по этому поводу, но тема является чувствительной. «У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу».
По условиям контракта 2019 г. проданные Россией два дивизиона С-400 стоимостью $1,25 млрд могут быть переданы Турцией третьей стране лишь с разрешения Москвы. 9 июля близкая к турецкому правительству газета Hurriyet сообщила, что Турция продаст С-400 одной из стран Персидского залива – ОАЭ или Катару.
По мнению директора Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохора Тебина, вероятность разрешения для Анкары высока, учитывая многоаспектность сотрудничества Турции и России. По его мнению, российская система на вооружении страны Персидского залива не грозит России большими военно-техническими рисками, чем ранее – на вооружении страны НАТО Турции.
В 2024 г. министр обороны Турции Яшар Гюлер говорил, что планов перепродажи системы у Анкары нет. Параллельно сообщалось об интеграции С-400 в ПВО Турции. Но президент Реджеп Эрдоган неоднократно настаивал на возвращении в программу американского истребителя пятого поколения F-35. США заявляли, что наличие у их союзника и члена НАТО систем С-400 несовместимо с эксплуатацией F-35.
Во время начавшегося в январе 2025 г. второго срока президента Дональда Трампа дискуссии между США и Турцией о возвращении страны в программу F-35 активизировались. В сентябре 2025 г. Трамп предложил Эрдогану вернуться в программу F-35 в обмен на ограничение закупок российской нефти. А уже после саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля Трамп заявил, что не видит проблемой наличие у Турции С-400 при решении о поставках F-35.
Главный претендент на перепродажу турецких С-400 – Катар. Это ключевой арабский партнер Турции в регионе, разместивший у себя турецкую военную базу «Тарик бин Зияд». В эмирате есть и одна из главных американских баз ВВС и расположен штаб центрального командования ВВС США. Катар из-за этого оказался под ударами Ирана после американского нападения 28 февраля 2026 г.
Вероятный сценарий – переброска С-400 на турецкую базу в Катаре, когда системы формально останутся под контролем Турции в рамках оборонного соглашения с Катаром, считает аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров. Это закроет вопрос о препонах для турецкого участия в программе F-35, считает Наджаров. Кроме того, с получением С-400 перед Катаром или ОАЭ встает вопрос закупки ракет, запчастей, говорит аналитик. Против возвращения турок в программу F-35 выступает союзник Турции по НАТО Греция, премьер которой Кириакос Мицотакис 8 июля заявил о необходимости решения по этому вопросу со стороны всех членов альянса, а не только США. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 июля заявил об угрозе балансу сил на Ближнем Востоке из-за получения Турцией этих истребителей.
Греция и Израиль также участники программы этого американского истребителя пятого поколения. При этом если Греция все еще ожидает поставки F-35, у Израиля уже есть на вооружении его специальная модификация F-35I.
Греция, Турция и Израиль, войдя в программу F-35, ладили лучше, чем сейчас, напоминает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Но Афины никогда не переставали видеть военной угрозой именно Турцию, с которой вступали фактически в прямое противостояние в 1974 г. на Кипре. Сейчас между ними нередки инциденты в Эгейском море, говорит Крамник.
Израиль ревниво относится к своему военно-воздушному превосходству над соседями по Ближнему Востоку, продолжает Крамник. «Даже появление у Турции F-35 в упрощенной комплектации этому превосходству угрожает с учетом многочисленности турецких ВВС и на фоне ухудшения турецко-израильских отношений», – говорит он. Израиль располагает возможностями сорвать поставку F-35 Турции, поэтому сделка по передаче С-400 вряд ли будет реализована, пока Турция не получит твердых гарантий поставки американских самолетов, считает собеседник, близкий к системе военно-технического сотрудничества России.