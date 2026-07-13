Россия, Турция и страны Персидского залива обсуждают судьбу систем С-400

Вероятный сценарий – переброска С-400 на турецкую базу в Катаре, когда системы формально останутся под контролем Турции в рамках оборонного соглашения с Катаром, считает аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров. Это закроет вопрос о препонах для турецкого участия в программе F-35, считает Наджаров. Кроме того, с получением С-400 перед Катаром или ОАЭ встает вопрос закупки ракет, запчастей, говорит аналитик. Против возвращения турок в программу F-35 выступает союзник Турции по НАТО Греция, премьер которой Кириакос Мицотакис 8 июля заявил о необходимости решения по этому вопросу со стороны всех членов альянса, а не только США. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 июля заявил об угрозе балансу сил на Ближнем Востоке из-за получения Турцией этих истребителей.