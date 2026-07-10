Песков: тема продажи Турцией российских С-400 относится к сверхчувствительным
Тема продажи Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 относится к области сверхчувствительных. Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», – сказал представитель Кремля.
10 июля газета Hürriyet сообщила, что Турция продала приобретенные у России комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации обозревателя издания Абдюлькадира Сельви, покупателем могли стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Официально Анкара эту информацию не подтверждала.
7 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что Вашингтон отменит санкции, введенные против Анкары после приобретения российских С-400. Агентство Reuters поясняло, что власти США рассматривают возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, поставки которых в страну были запрещены с 2020 г.