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Главная / Политика /

Песков: тема продажи Турцией российских С-400 относится к сверхчувствительным

Ведомости

Тема продажи Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 относится к области сверхчувствительных. Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», – сказал представитель Кремля.

10 июля газета Hürriyet сообщила, что Турция продала приобретенные у России комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации обозревателя издания Абдюлькадира Сельви, покупателем могли стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Официально Анкара эту информацию не подтверждала.

7 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что Вашингтон отменит санкции, введенные против Анкары после приобретения российских С-400. Агентство Reuters поясняло, что власти США рассматривают возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, поставки которых в страну были запрещены с 2020 г.

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