Трамп пообещал отменить санкции против Турции

По данным агентства, американский лидер может объявить о возобновлении участия Турции в программе истребителей F-35, из которой она была исключена в 2019 г. Изменение политики может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе, который в 2020 г. принял закон, запрещающий продажу F-35 Турции, пока в стране находятся российские С-400.