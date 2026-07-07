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Главная / Политика /

Трамп пообещал отменить санкции против Турции

Ведомости

Вашингтон отменит санкции, введенные против Турции после покупки Анкарой российских ЗРК С-400, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает Reuters.

«Мы собираемся отменить санкции», – заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о мерах, принятых в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

По данным агентства, американский лидер может объявить о возобновлении участия Турции в программе истребителей F-35, из которой она была исключена в 2019 г. Изменение политики может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе, который в 2020 г. принял закон, запрещающий продажу F-35 Турции, пока в стране находятся российские С-400.

6 июля Трамп заявил, что вопрос завершения конфликта на Украине будет находиться на повестке предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Накануне саммита CNN сообщил, что Трамп отправился на встречу в «скверном настроении» и не исключен конфликт с европейскими лидерами.

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