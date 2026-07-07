Трамп пообещал отменить санкции против Турции
Вашингтон отменит санкции, введенные против Турции после покупки Анкарой российских ЗРК С-400, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает Reuters.
«Мы собираемся отменить санкции», – заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о мерах, принятых в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
По данным агентства, американский лидер может объявить о возобновлении участия Турции в программе истребителей F-35, из которой она была исключена в 2019 г. Изменение политики может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе, который в 2020 г. принял закон, запрещающий продажу F-35 Турции, пока в стране находятся российские С-400.