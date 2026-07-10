Hürriyet: Турция перепродала российские С-400 третьей стране
Турция продала одной из стран Персидского залива зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России. Об этом сообщила газета Hürriyet.
«По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня», – написал обозреватель издания Абдюлькадир Сельви.
По его информации, покупателем комплексов могли стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.
7 июля президент США Дональд Трамп заявил по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Вашингтон отменит санкции, введенные против Анкары после покупки российских С-400.
Агентство Reuters сообщало, что администрация США рассматривает возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, из которой страна была исключена в 2019 г. Вместе с тем агентство отмечало, что реализация такого решения может столкнуться с сопротивлением конгресса США, который в 2020 г. запретил поставки F-35 Турции до тех пор, пока на ее территории находятся российские комплексы С-400.