Hürriyet: Турция перепродала российские С-400 третьей стране

Агентство Reuters сообщало, что администрация США рассматривает возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, из которой страна была исключена в 2019 г. Вместе с тем агентство отмечало, что реализация такого решения может столкнуться с сопротивлением конгресса США, который в 2020 г. запретил поставки F-35 Турции до тех пор, пока на ее территории находятся российские комплексы С-400.