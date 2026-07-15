ЛДПР обсудила гендерное неравенство и сексуальное насилие

Афанасьева, обращаясь через раз к слушателям «девчата», описала довольно широкий спектр сложностей, с которыми они сталкиваются. «Люди хотят социальной стабильности, которая проявляется в удовлетворении человека своим положением, уверенности в завтрашнем дне и ощущения перспектив. Полагаю, что даже здесь, в зале, наши девчонки-подруги понимают, что хотя бы один из этих столпов у них утрачен. Почувствовали на себе?» – обратилась она в зал. Девушки с первых рядов закивали. Дело в том, что именно состояние социальной стабильности вызывает либо доверие к власти, либо ее неприятие и ЛДПР, в свою очередь, пытается ее вернуть, пояснила сенатор.