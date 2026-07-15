ЛДПР обсудила гендерное неравенство и сексуальное насилие

ЛДПР обсудила гендерное неравенство и сексуальное насилиеС новым руководством партия обращает все большее внимание на женскую повестку
На открытый диалог ЛДПР «Поддержка женщин в России» в малом зале Госдумы, как отметил один из проходящих мимо журналистов сотрудник нижней палаты парламента, собрался «цветник». Зал действительно пестрел девушками, чьи образы говорили, что они пришли именно на политическое мероприятие. Молодые женщины умело интегрировали в свои наряды государственные символы: олимпийка с красным двуглавым орлом в цвет ногтей и туфель, серебряный значок с гербом и чехлы для iPhone с аналогичным визуальным оформлением.
В ожидании выхода спикеров дамы просматривали сделанные в Госдуме снимки или делали новые в зале. Не мешкали они и при виде думских фотографов, посылая «поцелуйчики» им в камеру.
«Столько креативных женщин на единицу площади Государственная дума еще не знала <...> Конечно, было много за это время креативных женщин, красивых женщин, талантливых, уникальных, но чтобы столько одновременно в одной точке – такого не было. Это впервые. У ЛДПР все впервые», – приветствовал слушательниц лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (возглавляет партию с 2022 г.). «Мы любим по-настоящему тех, благодаря кому мужчины достигают своих высоких результатов», – не заканчивал он с комплиментами.
Обращаясь к женщинам как к «прекрасной половине населения», Слуцкий отметил, что у ЛДПР есть «целый букет женских программ и мощное женское движение» – его возглавляет сенатор от партии Елена Афанасьева.
Но особое внимание он уже не первый раз уделил депутату Мосгордумы Марии Воропаевой – первому заместителю центрального аппарата (ЦА) партии. Воропаева – единственная (и первая в истории) женщина в федеральной части списка на выборах в Госдуму. «[Она] не только моя правая рука по партии, [но и] возглавляет федеральный избирательный штаб, испытывает колоссальную нагрузку ежедневную. Многие задачи сегодня в период избирательной кампании она приняла на себя. Хочу сказать еще раз слова особой благодарности – и не только от себя, но и от четырехсот с лишним тысяч партийцев», – сказал лидер ЛДПР.
В президиуме также оказалась народная артистка РСФСР, телеведущая Анна Шатилова. «Этот человек в Советском Союзе во многом определял женский успех, женский профессионализм», – пояснила Воропаева. После этого Слуцкий вместе с цветами вручил Шатиловой партийный билет.
Председатель ЛДПР акцентировал внимание на проблемах, с которыми сталкиваются женщины «за сорок», хотя, как оговорился он, «внешне здесь таких нет»: например, сложности в поиске работы, неравная оплата труда, нехватка средств. «Россия сегодня великая держава, и она обязана, как великая держава, не дожидаясь конца пандемии, не дожидаясь конца спецоперации, а уже сейчас немедленно обеспечить, чтобы женщинам в стране жилось комфортно и чтобы каждая из женщин в России сказала: «Я горжусь тем, что я живу в России», – заявил он.
Женский голос
После этого о своих проблемах высказались и женщины. Воропаева, например, обратила внимание, что государство все чаще призывает женщин рожать, при этом не создавая условий для этого. Указала политик и на разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами, достигший 34%, – такие данные приводил в мае 2026 г. ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Финэкспертиза».
«Не сочтите, что гендерное равенство – это какая-то европейско-либеральная формулировка. Нет, мы говорим о разнице зарплат, которая определяет сегодня уровень жизни наших женщин в момент того, когда она является трудовым работником, так и в тот момент, когда она выходит на пенсию. Потому что огромная разница в заработных платах приводит к тому, что наши женщины, женщины-пенсионерки получают гораздо меньшую пенсию, чем мужчины», – разъяснила она.
Казус 2018
Афанасьева, обращаясь через раз к слушателям «девчата», описала довольно широкий спектр сложностей, с которыми они сталкиваются. «Люди хотят социальной стабильности, которая проявляется в удовлетворении человека своим положением, уверенности в завтрашнем дне и ощущения перспектив. Полагаю, что даже здесь, в зале, наши девчонки-подруги понимают, что хотя бы один из этих столпов у них утрачен. Почувствовали на себе?» – обратилась она в зал. Девушки с первых рядов закивали. Дело в том, что именно состояние социальной стабильности вызывает либо доверие к власти, либо ее неприятие и ЛДПР, в свою очередь, пытается ее вернуть, пояснила сенатор.
Не в последнюю очередь исправить ситуацию можно проявлением своей электоральной активности, указала Афанасьева. «Девчата, я вас прошу, кроме вас никто изменить эту жизнь не может <...> И чем больше мы придем на участки, чем больше мы опустим свои бюллетени, тем меньше будет фальсификаций», – обратилась она к залу.
Выступающие в числе прочего обсудили сексуальные преступления. В 2025 г. ЛДПР внесла в Думу законопроект об отмене срока давности по делам о насилии над несовершеннолетними. Афанасьева отметила, что это «очень серьезная» тема, говорить о которой пока готовы лишь единицы. При этом многие женщины, по ее словам, подвергались если не насилию, то хотя бы попытке насилия. Необходимо, чтобы девочки научились говорить на эту тему, добавила она.
Замруководителя ЦА ЛДПР Элеонора Кавшар (возглавляет одну из территориальных групп на выборах в Госдуму) высказалась о женском здоровье: «Вы знаете, что женщина умирает дважды: в первый раз это происходит, когда пропадает ее красота. А ее красота – это здоровье». Но на женщин сейчас оказывается большая нагрузка и предъявляется много требований – «быть успешной, красивой, энергичной, хорошей мамой и профессионалом», сетует Кавшар. Для того чтобы у женщин были силы на все это, Кавшар предлагает, в частности, расширить перечень услуг, включенных в ОМС, включив в них восстановление после родов и психологическую помощь, урегулировать рынок серой косметологии, запретив продажу косметологических инъекций вне клиник.
Женщины из зала также обратили внимание на излишнюю бюрократизацию процесса поиска без вести пропавших участников спецоперации. Воропаева подчеркнула, что подобные вопросы партия возьмет на контроль.